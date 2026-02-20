La justicia investiga a cuatro mandos de la Policía de Canarias por acoso tras la denuncia de una agente autonómica

La justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha citado como investigados a cuatro mandos de la Policía Canaria tras una denuncia presentada por una agente del mismo cuerpo. La acusación, aún bajo reserva, apunta a posibles conductas de acoso laboral que habrían tenido lugar en el entorno profesional de la denunciante, según han confirmado fuentes judiciales y del propio Gobierno de Canarias.

La Dirección General de Seguridad del Ejecutivo autonómico abrió una información reservada interna para esclarecer los hechos. Esta investigación busca recopilar documentación, testimonios y pruebas que permitan evaluar la veracidad de la denuncia, determinar responsabilidades y evitar la repetición de conductas que puedan afectar a la convivencia laboral y al correcto desempeño de la función policial en la comunidad.

Mientras se desarrolla la investigación, los cuatro mandos han sido trasladados temporalmente a otras unidades para impedir que coincidan con la agente denunciante en turnos o tareas. Esta medida preventiva pretende garantizar la integridad de la investigación y la seguridad de todos los implicados, además de preservar la confianza del personal policial y evitar interferencias que puedan comprometer la recopilación de pruebas.

Fuentes judiciales indican que la causa se tramita en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. La citación de los mandos como investigados implica que deberán declarar ante el tribunal, aportando su versión de los hechos y posibles evidencias que respalden su actuación dentro del cuerpo autonómico. La investigación continúa bajo estricta reserva para proteger a la denunciante.

Aunque los detalles concretos de la denuncia no se han hecho públicos, los medios locales apuntan a que podría tratarse de presunto acoso laboral, incluyendo conductas de presión, intimidación y trato desigual. La agente denunciante ha recibido respaldo de compañeros y colectivos internos que promueven la igualdad y la seguridad en el trabajo, mientras la Dirección General asegura que se adoptarán medidas si se confirman responsabilidades.

El Gobierno de Canarias se mantiene atento al procedimiento judicial y podría personarse en la causa si se determina que los hechos denunciados ocurrieron en el marco del servicio policial. La Administración autonómica insiste en la necesidad de transparencia y rigor en la investigación, garantizando que el proceso judicial y el procedimiento interno sigan protocolos estrictos para proteger a la denunciante y garantizar la imparcialidad.

La investigación interna y judicial sigue abierta y se espera que los próximos pasos incluyan declaraciones adicionales, revisión de documentación y posibles sanciones si se comprueba la veracidad de la denuncia. La noticia ha generado atención en medios locales y nacionales, en un contexto de preocupación por la seguridad y el clima laboral dentro de la Policía Canaria, así como por la correcta actuación de los mandos frente a situaciones de acoso.