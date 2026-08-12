Sánchez veranea en La Mareta rodeado de 120 escoltas de élite

Un país democrático asume con normalidad que su presidente cuente con protección. Lo que escapa a cualquier lógica institucional es transformar un periodo de descanso familiar en una exhibición de fuerza sin precedentes. Movilizar a 120 agentes de élite para custodiar unas vacaciones en Lanzarote no responde a un protocolo de seguridad habitual, es una anomalía que refleja la desconexión absoluta entre Pedro Sánchez y la calle. Ningún líder europeo en tiempo de paz requiere aislarse de sus ciudadanos bajo el blindaje de un contingente que opera, a efectos prácticos, como un ejército privado sufragado por el contribuyente.

La desproporción del operativo resulta aún más evidente cuando se analiza el perfil de los efectivos desplegados. No hablamos de la escolta regular que acompaña al jefe del Ejecutivo desde Moncloa, sino de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Son unidades de intervención, preparadas para emergencias, control de masas y situaciones de extrema tensión. Retirar a más de un centenar de estos profesionales de sus labores operativas reales para enviarlos a vigilar los muros y la playa de una residencia de verano supone, sencillamente, un secuestro de los recursos públicos para fines de ocio personal.

Mientras Canarias soporta una presión migratoria que tensiona al límite los servicios policiales del archipiélago, el Gobierno decide que la verdadera prioridad del Estado es garantizar que nadie perturbe el sosiego presidencial en La Mareta. La seguridad ciudadana cede el paso al confort del poder. Esta decisión envía un mensaje demoledor a la sociedad isleña: la maquinaria administrativa alega falta de medios para proteger nuestras fronteras y barrios, pero dispone de un cheque en blanco cuando se trata de blindar al presidente frente a la realidad del país que gobierna.



Toda decisión política tiene un precio y alguien acaba pagándolo. El blindaje de Pedro Sánchez en La Mareta no es una excepción. Más allá del debate sobre la idoneidad de usar Lanzarote como retiro gubernamental en plena crisis migratoria, la movilización de seguridad supone un drenaje económico directo para las arcas públicas. Para entender la magnitud del gasto, no hacen falta fórmulas matemáticas complejas, basta con usar el sentido común y sumar los costes básicos del operativo.

120 agentes de élite

Hablemos de cifras reales y tangibles. Moncloa ha desplazado a 120 agentes de élite. Mantener a cada uno de estos efectivos en la isla cuesta, siendo muy conservadores, unos 120 euros diarios entre alojamiento y manutención. Si multiplicamos ese gasto por los 20 días que dura el dispositivo, solo dar de comer y dormir a la escolta nos cuesta a los españoles 288.000 euros.

Pero los agentes no llegan nadando. Traer y llevar a este contingente en avión supone un desembolso medio de 300 euros por billete, lo que añade otros 36.000 euros al recibo. A esto hay que sumar el impresionante cerco naval. Desplegar las patrulleras del Servicio Marítimo para bloquear la costa y garantizar que nadie moleste al presidente consume unos 60.000 euros extra, únicamente en combustible y mantenimiento básico.

La suma final es tan sencilla como reveladora: 384.000 euros de dinero público. Casi medio millón de euros evaporados en menos de tres semanas. Y todo ello sin contar las horas extras, el desgaste de material o el propio sueldo mensual de los funcionarios, que ya abonamos durante todo el año.

Siete médicos frente a unas vacaciones

Para el burócrata, 384.000 euros es una simple línea en los Presupuestos Generales del Estado. Para el contribuyente canario, es una fortuna. Para ponerlo en perspectiva, basta con cruzar este dispendio vacacional con la realidad que vive a diario el archipiélago.

Ese mismo importe es exactamente lo que costaría pagar el salario anual a siete neurólogos fijos a jornada completa en el Servicio Canario de la Salud. Siete especialistas médicos que podrían vaciar de un plumazo las listas de espera en la sanidad isleña, atendiendo a pacientes con esclerosis, Alzheimer o Parkinson que hoy aguardan meses por una cita.

Mientras las familias y empresas de Canarias asumen una presión fiscal asfixiante, el dinero se esfuma en garantizar la privacidad de un solo individuo. Elegir gastar casi 400.000 euros en militarizar un palacete de verano significa, en la práctica, decidir no invertir esos mismos euros en estabilizar el talento médico que huye de nuestros hospitales. La factura del ocio presidencial se paga, literalmente, con la salud de los canarios.