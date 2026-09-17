Herido grave tras ser atropellado en Arrecife (Lanzarote)

Un hombre ha resultado herido grave este jueves tras ser atropellado en Lanzarote. El accidente ha tenido lugar sobre las 09.53 horas en la Carretera San Bartolomé a su paso por el municipio de Arrecife.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el personal sanitario ha valorado y asistido al afectado, que presentaba diversos politraumatismos. Una vez estabilizado, ha sido trasladado en estado grave en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Hasta la zona se enviaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, activadas por el gestor de recursos del SUC, mientras que, agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar del accidente para realizar el atestado correspondiente.