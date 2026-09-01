El PP elige a Tamara López para liderar su candidatura en Valsequillo

El Partido Popular de Gran Canaria ha respaldado la propuesta para designar a Tamara López como candidata a la alcaldía de Valsequillo de cara a los próximos comicios municipales. La decisión, adoptada por consenso en el comité local del municipio y avalada por la dirección insular de la formación, sitúa al frente de la lista a una profesional de la educación social profundamente vinculada a la vida comunitaria de la localidad. Según han destacado el portavoz insular del partido, Ángel Sabroso, y la presidenta local, María Medina, la elevación de esta propuesta al Comité Electoral busca articular un liderazgo de cercanía capaz de reforzar la presencia y el proyecto del PP en el municipio.

Perfil técnico-social frente a la política de bloque

La trayectoria de López, que ha sido desarrollada en el ámbito de la intervención social, el deporte de base y las actividades culturales en Valsequillo, responde a la estrategia de presentar perfiles con arraigo directo en la sociedad civil. Su vinculación previa como jugadora de balonmano y fútbol local y su experiencia en el sector educativo sustentan un discurso centrado en el trabajo en equipo, la participación y el conocimiento de la realidad del municipio. Esta orientación busca distanciar la candidatura de la confrontación partidista habitual, proyectando un perfil enfocado en la atención pragmática de las necesidades vecinales cotidianas.

Objetivo político: reactivación de la gestión consistorial

En el plano de la acción municipal, la nueva candidata sitúa entre sus prioridades romper con la "parálisis administrativa" y el "ruido político" que, a su juicio, afectan al desarrollo de Valsequillo. La propuesta del PP plantea reorientar los recursos del Ayuntamiento hacia la resolución de deficiencias en la gestión pública y la preparación del municipio ante sus retos futuros. La dirección insular confía en que esta renovación permita estructurar una alternativa de gobierno sólida, sustentada en la eficacia administrativa y en una mayor proximidad con la ciudadanía.