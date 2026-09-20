EL COLAPSO DIARIO

Un problema de movilidad que afecta a los seres humanos y al medio ambiente.

Regresa septiembre, y con ello también la rutina diaria, las actividades cotidianas, la vuelta al trabajo, las clases de primaria, secundaria y las universitarias. Y con ello regresan las largas colas de coches en las autopistas de nuestro archipiélago. Filas kilométricas de vehículos, de luces rojas al amanecer y de cientos de conductores atrapados en un acordeón de tráfico, que de cuando en cuando se ve alterado por las sirenas de alguna ambulancia o de un vehículo policial, que los obliga a volver a la realidad y tener que apartarse para dejar pasar a estos vehículos prioritarios. Y mientras tanto, los ocupantes de los vehículos se preguntan ¿Cuándo llegaré a mi destino?, o ¿Por qué no se mueve el tráfico?, preguntas sin respuesta que sólo conducen a aumentar el estrés y la ansiedad diaria.

¿Quién de nosotros no ha vivido o vive a diario esta problemática? Situación que nos lleva inevitablemente a tener que colmarnos de paciencia, madrugar más si es posible para no retrasar la llegada a nuestras obligaciones, y como no, para intentar localizar una plaza de aparcamiento. Pero esto no siempre es posible y muchos pensamos: si tuviera otra alternativa dejaría el coche en casa.

Es aquí donde el tráfico deja de ser solo una cuestión de infraestructuras y empieza a ser objeto de estudio criminológico. El fenómeno tiene incluso nombre propio, el road rage o violencia vial, este término que se acuñó en los Estados Unidos a mediados de los años 80 del siglo pasado, se asocia a la conducción agresiva, y pretende definir las actuaciones violentas relacionadas con la conducción, que incluye conducir demasiado cerca del vehículo que precede, gestos groseros, insultos, amenazas, actitudes provocadoras y el uso indebido y reiterado de luces y claxon, además de cualquier conducción agresiva o temeraria. Los desencadenantes de estas conductas (Bjureberg y Gross, 2021) pueden ser los atascos circulatorios debido al exceso de vehículos en la vía, la urgencia del tiempo por llegar al destino y los eventos diarios, que estresan al conductor y/o acompañantes al tener que llegar al colegio o al trabajo a una hora concreta y ver como debido a las circunstancias del tráfico, esto no es posible.

Las Islas capitalinas las más afectadas.

17 de septiembre de 2026. La isla de Tenerife vive un nuevo colapso en las carreteras, un accidente circulatorio acaecido en la TF-5, a la entrada de Santa Cruz de Tenerife, sumado a otros dos de la TF-1, generan retenciones kilométricas, y afectan a miles de conductores en las dos vías principales de la Isla: la TF-5, autopista del Norte y la TF-1, autopista del Sur. (Periódico El Día, edición digital. 17/09/2026).

18 de septiembre de 2026. La Isla de Gran Canaria tampoco parece estar mucho mejor, una colisión a la altura de La Pardilla colapsa la GC-1 en sentido norte, que tuvo como resultado tres personas heridas de carácter leve y daños materiales, que provocaron largas retenciones que se extendían desde Telde hasta Las Palmas. (Periódico Canarias 7, edición digital. 18/09/2026).

Desde estas líneas no pretendemos dar soluciones a un problema complejo como es la movilidad, este no es nuestro campo de actuación, solo queremos darle visibilidad a la afección del mismo sobre las personas y el medio ambiente. En el caso de Tenerife, como ejemplo, se está trabajando en este problema a través de un movilidad sostenible, el cual contempla un total de 91 actuaciones divididas en 9 programas estratégicos de actuación global para los próximos 20 años. (web Cabildo de Tenerife). Tal y como manifestó el pasado día 8 de septiembre la presidenta del Cabildo de Tenerife, Dña. Rosa Dávila, en los micrófonos de Canal 4 Tenerife, en el programa Las Mañanas de Castañeda, ante nuestro director Gonzalo Castañeda, esta movilidad se pretende mejorar con guaguas gratuitas, guaguas lanzaderas, infraestructuras como el enlace peatonal del Padre Anchieta en el t.m. de San Cristóbal de La Laguna, y el anuncio de las obras de ampliación de las carreteras para un carril exclusivo para guaguas y vehículos de alta ocupación, como es el caso de la autopista TF-5, que mejorarían la movilidad.

Estas mejoras, que son muy útiles para recuperar la movilidad, derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos y que desempeña un papel fundamental en la vida de las personas (Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible), que se contempla por la Unión Europea y que está directamente relacionado con el cambio climático y la transición energética (Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética), en consonancia con lo que expone el doctor en Desarrollo Regional D. Florentino de Guzmán Plasencia Medina (2025), en su análisis sobre: "La movilidad sostenible (Smart City) en el marco competencial del Cabildo de Tenerife", donde hace hincapié en la movilidad sostenible como un sistema de transporte ideal que reduce el impacto medioambiental, entre otros aspectos, para hacer que el tiempo de desplazamientos sea más rápido y eficiente, pretendiendo así reducir o eliminar entre otros problemas la contaminación atmosférica y acústica, la congestión de carreteras, la tasa de accidentes y los costes de los desplazamientos de la comunidad y de cada ciudadano, que tienen un impacto directo en el medio ambiente, en concordancia con lo establecido en los objetivos de desarrollo sostenible de Acción por el Clima (ODS-13), Estrategia 2030, para el desarrollo sostenible, además del impacto en la psicología de los conductores y acompañantes y con ello en la calidad de vida de los ciudadanos de las Islas Canarias, objeto de este artículo.

Entendiendo el que suscribe que, atendiendo a nuestro legislador, debemos perseguir una mejora en la protección del medio ambiente y en la calidad de vida de las personas, ya que el aumento del parque automovilístico en Canarias y la necesidad de usar diariamente el vehículo ha generado un colapso del tráfico, el cual produce un estrés y ansiedad y un impacto negativo en el medio ambiente y por ende en nuestra movilidad y calidad de vida.

Por ello, lo que a menudo se trata sólo como problema de ingeniería viaria tiene, sin embargo, una dimensión social y criminológica que merece atención y es ahí donde vamos a profundizar y dirigir nuestro análisis.

Intensidad Media del Tráfico diario

Para hacernos una idea más gráfica de la situación del tráfico en las vías de Canarias, tomaremos como ejemplo las principales vías de Tenerife, año 2025, sobre la densidad de vehículos que circulan por la autopista TF-5, TF-2 y TF-1, según las estaciones de medición de cada una de las vías indicadas extraídos de la web https://datos.canarias.es/portal/, perteneciente al Gobierno de Canarias, sobre los datos facilitados por el Cabildo de Tenerife (Servicio Técnico de Carreteras y Movilidad), se obtienen los siguientes datos:

Del atasco a la agresión: la mirada criminológica.

Como hemos indicado al principio, es aquí donde el tráfico deja de ser sólo una cuestión de infraestructuras y empieza a ser objeto de un estudio criminológico que es nuestro leitmotiv. Según el estudio realizado sobre La Congestión del tráfico, el estrés del conductor y la agresión al volante (Hennessy y Wwiesenthal, 1999), se concluyó entre otras cuestiones que la interacción entre la persona y la situación deriva en que la agresividad y el estrés se retroalimentan mutuamente especialmente en situaciones de tráfico denso. Aumentando estas situaciones, la frustración, la agresividad y la sensación de bloqueo al no conseguir las metas perseguidas, actuando como un precursor de la violencia física y verbal.

Los factores ambientales que predicen la agresividad al volante incluyen las condiciones de urgencia temporal y la congestión de tráfico, de modo que los conductores en situaciones de atasco muestran mayores niveles de agresividad. Y las consecuencias no son menores: conducir de forma agresiva multiplica por diez el riesgo de sufrir un accidente con víctimas y por treinta el de un siniestro con heridos graves.

Marco teórico: Las teorías criminológicas en la autopistas de Canarias.

Para comprender en profundidad cómo la saturación de las infraestructuras deriva en infracciones reglamentarias, violencia vial o delitos tipificados, la criminología aporta diversos modelos teóricos que van más allá del simple arrebato individual:

– Teoría de las Actividades Cotidianas (Cohen y Felson, 1979): Esta teoría sostiene que para que ocurra un delito o conflicto se requiere la convergencia en el espacio y en el tiempo de tres elementos: un infractor motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián eficaz. En las autopistas canarias, miles de conductores atrapados actúan como agresores potenciales movidos por el estrés. Las víctimas son el resto de usuarios vulnerables de la vía. La "ausencia de guardián eficaz" se evidencia en la imposibilidad de una vigilancia de forma continua a cada kilómetro colapsado, lo que genera un espacio de impunidad percibida donde proliferan conductas temerarias, como la de no respetar la distancia mínima de seguridad del vehículo que precede, utilización de dispositivos móviles o a adelantar por el carril derecho.

-Teoría General de la Tensión (Robert Agnew, 1992): La conducta desviada o antijurídica surge cuando los individuos experimentan una tensión derivada de tres fuentes: la imposibilidad de alcanzar metas valoradas (llegar a tiempo al trabajo o al colegio), la pérdida de estímulos positivos (intervención de agentes de tráfico) y la presencia de estímulos aversivos (ruido, calor, inmovilidad, bocinazos). La retención crónica actúa como un generador masivo de tensiones negativas. Por lo que, cuando el conductor carece de mecanismos de afrontamiento saludables, la tensión acumulada busca salida a través de respuestas hostiles o infracciones deliberadas de tráfico como vía de escape.

-Teoría de la Elección Racional (Cornish y Clarke, 1986): El conductor que decide realizar una maniobra arriesgada o adelantar por la derecha realiza un cálculo de costes y beneficios en tiempo real. En situaciones de parálisis vial, el beneficio percibido (ganar unos minutos o salir del bloqueo) supera con frecuencia al coste o riesgo percibido (la probabilidad remota de ser sancionado o tener un accidente). El colapso del flujo circulatorio altera la ponderación del riesgo, haciendo que conductas delictivas o antirreglamentarias parezcan "racionales" para el sujeto atrapado.

El coste social invisible.

Más allá de las estadísticas de vehículos que circulan por las vías canarias, del número de accidentes que se producen y que generan una congestión crónica en el tráfico rodado, que tiene un efecto corrosivo sobre la convivencia ciudadana y la calidad de vida y el medio ambiente que rara vez se cuantifica, podemos afirmar que el caos y el colapso vial aumenta la agresividad de los usuarios de la vía, tanto en sus desplazamientos por motivos laborales como los familiares y de ocio, añadido el factor cansancio y al estrés acumulado por la pérdida de las horas en el vehículo, se generan tensiones que provocan conductas antijurídicas e irracionales que de otra forma no se producirían.

En nuestras islas, principalmente las capitalinas, donde miles de personas circulan a diario por autopistas saturadas para su movilidad, donde en horas concretas de la mañana y la tarde, que coinciden con la hora de ir a trabajar, estudiar o simplemente volver a casa, los conductores o ciudadanos ven frustradas sus intenciones, generándose un desgaste psicológico que se acumula y se convierte en un factor de fricción social permanente: menos paciencia en la carretera, pero también menos margen emocional al llegar al trabajo o al hogar.

El análisis criminológico del tráfico de Tenerife o Gran Canaria principalmente no es, por tanto, un asunto ajeno a la seguridad ciudadana. Es un campo donde convergen el diseño urbano deficiente o saturado, la falta de alternativas de movilidad, la alteración del entorno social y los procesos mentales, cognitivos y emocionales que impulsan los mecanismos de agresión, produciendo un tipo de conflictividad que crece en proporción directa al tiempo que un conductor pasa parado en la autopista.

Por lo que abordar el problema exige algo más que nuevas infraestructuras, requiere aplicar la criminología ambiental y situacional a la planificación insular e entender que cada hora perdida en un atasco tiene un coste social que rara vez aparece en los partes de tráfico, pero que sí aparece, tarde o temprano, en las estadísticas de conflictividad vial.

Conclusiones.

Querido lector, abordar la situación como usuario de las vías en nuestras queridas Islas Canarias no es tarea fácil, pero quizás cuando se encuentre en esta situación, atrapado en alguna de las interminables retenciones del tráfico, mire el problema con otros ojos, ya que no se trata únicamente de una incomodidad pasajera, sino de un problema aún más complejo.

El colapso circulatorio en Canarias no es un hecho aislado ni anecdótico: es la consecuencia directa de un modelo de movilidad insular que depende excesivamente del vehículo privado, en un territorio limitado por su propia insularidad, donde el crecimiento del parque automovilístico no encuentra una respuesta proporcional en infraestructuras ni en alternativas reales de transporte colectivo. Esta situación, lejos de ser meramente logística, genera un caldo de cultivo propicio para la tensión, la frustración y, en última instancia, la agresividad vial, tal y como sostienen las teorías criminológicas expuestas.

La convergencia de un conductor tensionado por el tiempo, un objetivo propicio (el resto de usuarios de la vía) y la ausencia de un guardián eficaz (la imposibilidad material de vigilar cada tramo saturado) crea, como hemos visto, el escenario perfecto para que prolifere la conflictividad vial. A ello se suma que la propia arquitectura del atasco altera la percepción del riesgo y del coste-beneficio de cada maniobra temeraria, normalizando conductas que en condiciones de fluidez normal del tráfico resultarían impensables.

Es por tanto que, desde el enfoque de la green criminology, el problema adquiere además una dimensión adicional que no podemos ignorar: el coste ambiental de mantener cientos de miles de vehículos circulando o, peor aún, inmovilizados y consumiendo combustible durante horas cada día, que erosiona no sólo la paciencia y la salud mental de quienes la sufren, sino que también deja una huella medioambiental (emisiones, contaminación acústica, degradación de la calidad del aire) que compromete los objetivos de sostenibilidad que las propias instituciones canarias persiguen. Recordando además que aproximadamente el 40% del territorio canario es espacio natural protegido, y de ellos cuatro son parques nacionales, con parajes naturales únicos, de nuestro archipiélago macaronésico con sus peculiaridades climáticas, geológicas, zoológicas y botánicas, convirtiéndolos en un medio natural excepcional, que debemos proteger para las generaciones presentes y venideras.

Frente a este panorama, entendemos que las soluciones, aunque bien recibidas, no pueden limitarse a la ampliación de carriles o a la de establecer guaguas gratuitas, por muy necesarias y bienvenidas que sean estas medidas a corto y medio plazo. Es imprescindible incorporar la perspectiva de la criminología ambiental a la planificación de la movilidad insular, entendiendo que el diseño del espacio vial condiciona directamente el comportamiento humano que en él se desarrolla, al objeto de reducir las oportunidades de conflicto, aumentando para ello la movilidad sostenible, la percepción de vigilancia y auxilio, tanto de tipo estático (cámaras de videovigilancia) como móvil (agentes de tráfico), sumado a la oferta real de alternativas de transporte rodado colectivo y de ferrocarril, que no sean sólo medidas de eficiencia viaria, sino auténticas herramientas de prevención de la violencia.

En definitiva, la circulación rodada en Canarias nos interpela como sociedad: cada hora perdida en un atasco no es sólo tiempo restado a la vida personal y familiar, sino un factor que daña la convivencia ciudadana y el equilibrio medioambiental de nuestras islas. Comprender el problema desde la criminología nos permite, precisamente, ir más allá del síntoma, que es la congestión del tráfico, para atender las causas, como hace un buen médico cuando examina a su paciente, avanzando así hacia una movilidad sostenible, más humana y más segura para todos los canarios y canarias que compartimos a diario nuestras carreteras.