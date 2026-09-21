Darias presenta el plan de movilidad de las obras del colector del teatro

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (EMALSA) han elaborado un plan de movilidad para llevar a cabo las obras de reparación del colector de entrada a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) del Teatro, una actuación de emergencia de gran complejidad técnica y logística que requerirá modificaciones temporales en la circulación y el transporte público en el entorno de Rafael Cabrera.

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, acompañada por el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, y el concejal de Coordinación, Alexis Rodríguez, junto a técnicos municipales, y la directora general de Emalsa, Mercedes Fernández Couto, ha mantenido este lunes un encuentro con residentes y comerciantes de la zona para presentar el plan de movilidad, recoger sus propuestas y analizar sus demandas.

En el encuentro han estado presentes el presidente de la Asociación de Empresarios de Triana, Marc Llobet, su gerente, Javier Hernández; el gerente del Mercado de Vegueta, Santiago Bolaños y Nardy Barrios, en representación de los vecinos y vecinas, entre otros representantes.

El documento técnico ha sido diseñado de manera coordinada por los distintos servicios municipales y EMALSA con el objetivo de compatibilizar la ejecución de una actuación necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento con el normal desarrollo de la actividad de la ciudad y minimizar, en la medida de lo posible, las afecciones a residentes, comerciantes, transporte público y tráfico.

"Somos plenamente conscientes de las afecciones y de las molestias que una obra de esta complejidad puede generar en una zona tan importante de la ciudad. Por eso hemos trabajado de manera coordinada todos los servicios municipales y con EMALSA para diseñar un plan de movilidad que permita ejecutar una actuación imprescindible, reduciendo al máximo su impacto sobre la ciudadanía, el comercio y la actividad cotidiana de la ciudad", ha señalado la alcaldesa durante el encuentro, donde ha agradecido la comprensión de los representantes vecinales y de los comerciantes que han asistido al encuentro, han recogido en nota de prensa.

Especial atención al Black Friday y la campaña de Navidad

Carolina Darias ha explicado que el plan tendrá un carácter dinámico y que se irá adaptando a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de los trabajos. "Este es un documento vivo, que vamos a ir evaluando y adaptando durante el desarrollo de los trabajos. Queremos mantener una comunicación permanente con los residentes, los comerciantes y los distintos sectores afectados, y por eso vamos a establecer encuentros periódicos para escuchar sus necesidades y analizar cualquier medida que permita mejorar el funcionamiento de la zona", ha indicado Darias.

La alcaldesa ha destacado asimismo la importancia de proteger la actividad comercial: "Tenemos muy presente lo que significan para el sector comercial el Black Friday y la campaña de Navidad. Son fechas fundamentales para nuestros comerciantes y, desde el ayuntamiento, vamos a trabajar para que la ejecución de esta obra tenga la menor afección posible sobre estos periodos de especial actividad", ha afirmado.

La actuación permitirá reparar el colector que resultó parcialmente dañado tras las fuertes lluvias asociadas al paso de la borrasca Therese por Canarias el pasado mes de marzo. Se trata de una infraestructura de especial relevancia para el sistema de saneamiento municipal, ya que por este colector circula diariamente más del 80% de las aguas residuales generadas en Las Palmas de Gran Canaria.

Dos fases de intervención: cortes en calles y cierre de la estación de guaguas

La intervención se desarrollará en dos fases. La primera supondrá el cierre temporal de la Estación de Guaguas Municipales del Teatro, mientras que los trabajos se ejecuten en este espacio se mantendrá abierta la circulación por la avenida Rafael Cabrera.

En una segunda fase será necesario realizar el corte de la avenida Rafael Cabrera entre las calles Lentini y Miguel de Cervantes, lo que implicará mayores afecciones al tráfico general y al transporte público y requerirá la puesta en marcha de diferentes desvíos y modificaciones en la configuración viaria del entorno.

Primera fase: cierre temporal de la estación de guaguas

Durante la primera fase, los trabajos se concentrarán en el entorno de la Estación de Guaguas Municipales del Teatro. Para garantizar el funcionamiento del transporte público, los dos carriles derechos de la avenida Rafael Cabrera, entre las calles Miguel de Cervantes y Pilarillo Seco, quedarán reservados para las guaguas. El actual carril bus se utilizará para el estacionamiento regulado de las Guaguas Municipales, mientras que el carril situado a su izquierda quedará destinado exclusivamente a la circulación de estos vehículos. Durante esta fase se mantendrá la circulación general por la avenida Rafael Cabrera.

Segunda fase: corte de la avenida Rafael Cabrera

La segunda fase de la actuación supondrá el corte de la avenida Rafael Cabrera y, por tanto, una mayor afección al tráfico general y al transporte público. A las medidas adoptadas durante la primera fase se sumarán las siguientes modificaciones:  El tráfico general procedente de la avenida Marítima en dirección sur que quiera incorporarse a la avenida Rafael Cabrera deberá acceder por la calle Munguía o por el ramal del Guiniguada que conecta con la calle Lentini, para continuar por la Carretera del Centro (GC-110) y las calles General Bravo, Malteses y Losero hasta incorporarse nuevamente a la avenida Rafael Cabrera.

El acceso desde la avenida Marítima a la calle Miguel de Cervantes quedará restringido al transporte público y a los residentes. La avenida Primero de Mayo, entre las calles Bernardino Correa Viera y San Bernardo, modificará su configuración actual, con un carril reservado al transporte público y otro para el tráfico general en dirección al Paseo de Chil, y un único carril para el tráfico general en sentido contrario.