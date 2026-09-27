Las Palmas se queda a un gol de la remontada ante el Eibar

La UD Las Palmas no pudo prolongar su buen momento y cayó este domingo por 3-2 ante el Eibar en Ipurua. El conjunto amarillo reaccionó después de encajar dos goles en los primeros diez minutos, pero el intento de remontada no fue suficiente ante un rival que suma ya seis victorias consecutivas y se coloca provisionalmente como líder de LaLiga Hypermotion.

El partido se complicó muy pronto para los de Rubén de la Barrera. El Eibar salió con mucha intensidad y encontró el primer gol en el minuto 7. Adu Ares realizó una buena acción individual y dejó el balón para que Mada, desde la frontal, colocara el 1-0 con un potente disparo que entró por la escuadra.

Tres minutos después llegó el segundo golpe. De nuevo Adu Ares apareció como protagonista con una asistencia para Álvaro Rodríguez, que se internó en el área y cruzó el balón ante Caro para ampliar la ventaja local.

Las Palmas, obligada a reaccionar, comenzó a encontrar espacios y a acercarse con mayor peligro a la portería del Eibar. Kirian fue uno de los primeros en intentarlo con un disparo desde lejos y, en el minuto 23, llegó el tanto que devolvió a los amarillos al partido.

Iván Jaime puso un preciso balón hacia Pezzolesi, que no perdonó ante Magunagoitia y recortó distancias. El 2-1 permitió a Las Palmas llegar al descanso con opciones después de un inicio en el que el Eibar había dominado con claridad.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto grancanario dio un paso al frente. Kirian y Pezzolesi volvieron a generar peligro y Manu Fuster tuvo el empate en sus botas con un disparo desde la frontal que se marchó muy cerca del poste.

Las Palmas tenía más presencia ofensiva, pero el Eibar volvió a demostrar su pegada. En el minuto 62, Guruzeta asistió a Martón, que apareció en el área para marcar el 3-1 y poner de nuevo tierra de por medio.

Los amarillos no bajaron los brazos. En el minuto 85, Jefté aprovechó una acción individual para marcar el 3-2 y meter de nuevo a Las Palmas en el encuentro. El equipo buscó el empate durante los últimos minutos, pero no encontró el tercer gol.

Las esperanzas amarillas se complicaron todavía más en el tiempo añadido, cuando Iñaki vio la segunda amarilla y dejó a Las Palmas con un jugador menos. El Eibar resistió y certificó una victoria que le permite sumar seis triunfos consecutivos.

El próximo partido de Las Palmas

La UD Las Palmas tendrá ahora que levantarse en casa. Los amarillos recibirán al Real Valladolid el próximo domingo 4 de octubre a las 17:30 horas, en el Estadio de Gran Canaria, en la siguiente jornada de LaLiga Hypermotion.