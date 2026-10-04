La Cigarra y las hormigas

La cigarra se ha convertido en la heroína, la hormiga en la sospechosa y el invierno en una excusa para exigir que quienes trabajaron entreguen lo que consiguieron. A la primera se la comprende, se la aplaude y se le busca una justificación. A las segundas se nos señala por ahorrar, por invertir, por comprar una vivienda y por pretender que nuestro esfuerzo siga siendo nuestro.

Ese es el vuelco moral que expresa una parte del activismo juvenil que estos días ocupa las calles, donde la responsabilidad personal pierde prestigio mientras la reclamación de derechos sobre el patrimonio ajeno se presenta como una causa admirable. La ignorancia supina en economía básica encuentra refugio en la superioridad moral. Se sabe perfectamente a quién culpar, pero apenas se entiende cómo se produce aquello que se reclama.

La comparación con los jóvenes de los albores de la democracia resulta incómoda porque obliga a recordar qué significaba entonces comprometerse. Hubo jóvenes preparados, con conciencia de sus obligaciones, que arriesgaron la libertad y la vida para poder hablar sin miedo, asociarse, organizarse y votar. Querían cambiar un país que necesitaba abrir sus instituciones y dejar atrás la dictadura. Su compromiso tenía consecuencias que iban mucho más allá de una fotografía.

Muchos, con 23 años, ya eran padres, madres, maridos, esposas y sostenían una casa. Sabían cuánto costaba la comida, qué día vencían las facturas y lo que suponía ahorrar para una entrada. Después llegaba la hipoteca, que se pagaba mes a mes a costa de renunciar a muchas otras cosas. El sueldo tenía destinos obligatorios antes de tener destinos apetecibles. Primero se cumplía con las obligaciones y después se miraba si quedaba algo.

Por eso el eslogan de que nuestros padres y abuelos vivían mejor es, tantas veces, una falsificación de su biografía. Se contempla el resultado de cuarenta años de trabajo y se oculta el precio que pagaron para alcanzarlo. El piso se ve, mientras que las horas extraordinarias, las vacaciones que no hicieron, los muebles que esperaron y los pequeños gustos a los que renunciaron han desaparecido del relato. Y así se les atribuye una vida fácil a quienes tuvieron que esforzarse durante años para conseguir lo que hoy tienen.

Frente a esa experiencia aparece el joven que considera imprescindible llevar la última tecnología en el bolsillo, comer sushi en el sitio de moda, ir al cine el domingo, salir de tardeo el fin de semana y renovar el armario con frecuencia. Todo eso puede pagarse y disfrutarse, pero cuesta dinero. Pretender conservar cada hábito de consumo mientras se desprecia la cultura del ahorro de la generación anterior revela una escala de prioridades que convendría revisar antes de levantar una pancarta.

El dinero que se gasta deja de estar disponible para ahorrar. Parece una obviedad infantil, pero hemos llegado al punto de tener que explicarla. Una cena no compra una casa, por supuesto, pero años de decisiones sí influyen en el patrimonio de una persona. Nuestros padres lo entendían sin necesitar una asignatura de educación financiera, pues cada peseta destinada a una obligación o guardada para el futuro era una peseta que no podían gastar en el presente.

La dificultad actual para acceder a una vivienda exige soluciones serias. Por eso resulta intolerable utilizarla para difundir un analfabetismo económico que acabará perjudicando a quienes necesitan alquilar. La vivienda se construye con suelo, capital, materiales, trabajo y riesgo. Se conserva pagando reparaciones, impuestos y mantenimiento. Alguien aporta esos recursos y responde si las cuentas salen mal. Ninguna asamblea elimina esos costes por levantar la mano.

El propietario que adquirió un piso no encontró necesariamente una bolsa de dinero en la puerta de su casa. Puede haber trabajado durante décadas, pedido un préstamo y reducido su consumo para invertir. Convertirlo en un explotador por cobrar un alquiler supone despreciar todo lo que hizo antes de poder ofrecer esa vivienda. La renta tiene que permitir que alguien siga dispuesto a aportar su propiedad al mercado.

La congelación de las rentas y la renovación automática de contratos están entre las propuestas presentadas por el Sindicato de Inquilinas. Sus defensores deberían explicar qué ocurrirá con los pisos que todavía no están alquilados. Si el propietario teme perder el control sobre su vivienda, aumentan los incentivos para vender, retirarla del alquiler o dedicarla a otro uso. Esa es nuestra crítica, que se ofrece protección a unos sin explicar suficientemente el coste que puede recaer sobre quienes busquen casa después.

La economía tiene la desagradable costumbre de responder a los incentivos, aunque estos contradigan una consigna. Penalizar una actividad hace menos atractivo realizarla. Para ampliar la oferta de alquiler hacen falta personas dispuestas a alquilar. Pretender obtener más viviendas mientras se convierte a sus propietarios en enemigos públicos merece, como mínimo, una explicación que vaya más allá del megáfono.

Y si una familia necesita ayuda, las administraciones deben organizarla, financiarla y responder por ella. Los políticos han encontrado una fórmula demasiado cómoda, exhibir su sensibilidad y trasladar la factura a otro. La solidaridad pública requiere presupuesto, gestión y responsabilidad. Hacerla descansar indefinidamente sobre una propiedad privada concreta permite anunciar generosidad sin asumir su coste.

Las revoluciones de pega añaden a ese desconocimiento un catálogo de contradicciones. La preocupación por el clima exige estudio y propuestas, pero el activismo superficial la convierte en un susto meteorológico permanente. Llueve una semana y ya hay un apocalipsis preparado. Se alarga el verano y vuelve el anuncio del fin del mundo. Las conclusiones llegan antes que el análisis, y el rigor estorba cuando lo urgente es producir una emoción y subirla a Instagram.

En Canarias conocemos también la distancia que puede existir entre proclamar la defensa de la naturaleza y cuidar el entorno. Las denuncias vecinales sobre chabolismo, basura y deterioro en el Puertito de Adeje llevan años publicadas. Quien pretende defender esa costa debería exigir su conservación con el mismo entusiasmo que dedica a protestar. Una chabola, un coche abandonado y una acumulación de desperdicios no se convierten en paisaje sostenible porque estén cerca de una pancarta ecologista. La naturaleza merece que se la respete también cuando nadie está grabando.

El activista que reclama una revolución desde el confort de unas necesidades pagadas por sus padres debería recordar de dónde procede ese confort. Y el que pide que no le graben la cara porque ha faltado al trabajo para estar en la acampada ofrece una curiosa medida de su compromiso. Mientras los jóvenes que se enfrentaron a la dictadura podían perder la libertad, este revolucionario teme que lo reconozca el jefe. La distancia entre ambas situaciones debería imponer algo de pudor.

Las banderas completan el disparate. Reclamar vivienda para todos y tratar la bandera de España o la de Ceuta como una provocación, mientras se recibe con entusiasmo la palestina, convierte una demanda social en una selección ideológica. ¿Qué tiene que ver la nacionalidad de una bandera con la renta de un piso? ¿Por qué un español tiene que esconder un símbolo de su país para participar en una protesta que supuestamente también habla de sus problemas?

El feminismo que denuncia con firmeza el machismo aquí y guarda silencio ante el de los dirigentes islamistas palestinos exhibe una doble vara difícil de defender. Las mujeres que sufren el autoritarismo de organizaciones como Hamas merecen la misma exigencia de libertad. Convertir una bandera en un fetiche no dispensa de examinar el poder que se idealiza. Los principios deberían sobrevivir al cambio de escenario y a las simpatías políticas.

Y el homosexual que exhibe al Che sobre una bandera cubana para ensalzar la revolución haría bien en abrir un libro antes de desplegar el símbolo. La revolución cubana persiguió a homosexuales y envió a muchos a campos de reeducación, una persecución por la que Fidel Castro llegó a reconocer su responsabilidad. Idealizar aquel régimen como una referencia de emancipación revela un desconocimiento histórico que una camiseta vistosa difícilmente puede disimular.

El resultado es un escaparate de consignas incompatibles, sostenido por la seguridad con la que se repiten. Se pontifica sobre economía sin comprender los incentivos, se defiende la naturaleza sin exigirse coherencia cotidiana y se subordina el feminismo a las afinidades políticas. Incluso se reivindica la libertad con símbolos de una revolución represiva. Parece que el conocimiento se ha vuelto opcional porque basta con sentir intensamente y elegir el lado que proporciona aplausos.

Da la impresión de que el vacío de algunas vidas organizadas alrededor de Instagram busca en estas protestas una aventura que las haga parecer trascendentes. La acampada ofrece emoción, grupo, identidad y la posibilidad de sentirse protagonista de la historia. Una protesta de medio pelo adquiere entonces dimensiones épicas en el relato de sus participantes, aunque la intensidad de una experiencia personal no demuestra la utilidad de una propuesta política.

El gran símbolo de esta movilización ha sido Maricarmen, una señora que llevaba más de setenta años viviendo como inquilina en una casa que no era de su propiedad. Pagaba 500 euros mensuales de renta antigua y los propietarios llegaron a reclamar 2.650. Su situación merece una solución humana, pero esos años de residencia no transforman por sí solos un arrendamiento en propiedad. De hecho, ha aceptado un acuerdo que le permitirá regresar al piso con un nuevo contrato.

El dolor de una persona se ha convertido en el argumento para reclamar cambios que afectan a los derechos de muchas otras, y ahí es donde hay que discutir con seriedad. La emoción de un caso particular no demuestra que cualquier medida sea buena, ni convierte en culpables a todos los propietarios, ni justifica que el ahorro de una familia quede a merced de la necesidad que un político decida invocar.

Hace falta volver a contar en los colegios la fábula de la cigarra y la hormiga, entera y con su enseñanza sobre la previsión y las consecuencias de las decisiones. El ahorro exige una renuncia, el esfuerzo merece respeto y cumplir las obligaciones tiene valor. También hay que enseñar que la ayuda al vulnerable necesita una solución que se pueda sostener.

Hoy la cigarra recibe admiración, empatía y defensa, mientras a las hormigas se nos señala y se nos condena por haber trabajado. Se exige nuestra despensa y se desprecia la disciplina que permitió llenarla. Después se pretende llamar justicia a ese desprecio.

Las hormigas tenemos derecho a decir basta. Nuestro esfuerzo nos pertenece. Una sociedad que enseña a reclamar antes que a producir, a gastar antes que a ahorrar y a culpar antes que a comprender, está preparando un invierno para el que ninguna pancarta servirá de abrigo.