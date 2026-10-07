Interceptado un nuevo cayuco con 41 migrantes al suroeste de El Hierro

Salvamento Marítimo ha interceptado este miércoles un nuevo cayuco en aguas próximas a El Hierro, que navegaba a la deriva a más de 11 millas náuticas al suroeste de la isla de El Hierro.

En la embarcación viajaban 41 migrantes de origen subsahariano, entre los ocupantes se encontraban tres mujeres y un menor de edad, quienes recibieron asistencia para evaluar su estado de salud general tras la travesía oceánica.

El operativo de control se inició tras recibir el centro de coordinación de Tenerife un aviso emitido por la Guardia Civil en torno a las 08.45 horas. De inmediato, se movilizó a la embarcación Salvamar Navia, que logró localizar el objetivo y procedió a escoltarlo garantizando las condiciones de seguridad, atracando depsués en el puerto de La Restinga.

Una vez en tierra firme, el grupo de personas fue puesto a disposición del dispositivo sanitario desplegado preventivamente en el muelle. Los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Cruz Roja procedieron a realizar el triaje médico correspondiente.

La isla de El Hierro, pese a su reducido tamaño y limitados recursos, lleva meses soportando una presión que pone al límite las capacidades logísticas.

Segunda llegada en menos de 24 horas

La nueva interceptación ha supuesto la segunda llegada de un cayuco a la isla de El Hierro en menos de 24 horas. Este martes por la tarde efectivos de Salvamento Marítimo interceptaban un cayuco con 74 migrantes que navegaba a unos 42,5 kilómetros, el equivalente a 23 millas náuticas de la isla.

En la embarcación, avistada este la tarde de este martes, viajaban a bordo 74 migrantes, todos ellos presentaban un buen estado de salud general, por lo que no fue necesario derivar a ninguno de ellos a las dependencias hospitalarias de la isla.

Con la nueva llegada de los migrantes a la isla canaria, ya son 115 las personas que han arribado en el muelle de La Restinga en menos de 24 horas.