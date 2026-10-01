El Hierro y Lanzarote concentran casi el 80 % de las llegadas de migrantes a Canarias este 2026

En Canarias, las dos islas, El Hierro y Lanzarote concentran casi el 80 % de las llegadas de migrantes en pateras y cayucos a Canarias. Una recuento llevado a cabo por los servicios de emergencia que comprende desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2026, específicamente, con 5.648 sobre 7.179, ha informado este jueves EFE.

Entre las dos islas canarias, El Hierro sigue siendo la principal de destino de quienes exponen la vida en la Ruta Canaria de la inmigración, con 3.515 personas rescatadas, cifra que representa el 48,96 % del total.

En el caso de Lanzarote, la isla ha recibido desde que comenzó el año a 2.133 inmigrantes en pateras y neumáticas, el 29,71 % del total.

Entre las dos islas no capitalinas, Lanzarote cuenta, este año, con más llegadas de pateras, 41 frente a las 31 de El Hierro. Aunque cabe destacar que en las embarcaciones que entran en el Puerto de La Restinga va a bordo un promedio de 113 personas, mientras que a la capital conejera arriban 52 ocupantes de media de las neumáticas que parten desde Marruecos, según subraya EFE en nota de prensa.

Uno de cada cinco de los migrantes rescatados este año es menor de edad, son algunos de los datos extraídos del total de 7.179 inmigrantes rescatados este año en aguas próximas al archipiélago. Treinta y seis de esos niños eran bebés lactantes, la gran mayoría de ellos llegados en cayucos a El Hierro.

En cuanto a las mujeres, representan el 10,99 % del total de rescatados, con 789 personas (sumando tanto adultas como niñas).

Gran Canaria y Tenerife, siguen la lista con más llegadas

Gran Canaria ocupa la tercera posición en llegadas este año, con 520 personas atendidas en el muelle de Arguineguín en 12 barcas. Una lista en la que Tenerife también cuenta con 516 rescatados (el 7,19 %) y seis cayucos.

Fuerteventura y La Gomera cierran la tabla, la primera con 352 personas llegadas en siete pateras y neumáticas (el 4,90 %), y la última isla, con 143 rescatados de un solo cayuco (el 1,99 %), ha concluido la agencia de comunicación.