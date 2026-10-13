Interceptado un cayuco con 86 migrantes al sur de El Hierro

Salvamento Marítimo interceptó la noche de este lunes un cayuco a unas 73 millas náuticas, unos 135 kilómetros, al sur de El Hierro.

Una nueva embarcación con 86 ocupantes fue avistada cuando navegaba en dirección al archipiélago español, confirmando la reactivación constante de un itinerario marítimo especialmente peligroso para la vida de quienes se lanzan al mar, conocido como la Ruta Canaria.

Una embarcación de Salvamento Marítimo se desplazó hasta el punto señalado para custodiar la nave y garantizar la seguridad de sus ocupantes durante las maniobras de auxilio.

Posteriormente, la tripulación de rescate condujo la embarcación hasta el muelle de La Restinga, en el término municipal de El Pinar. A pie de dársena ya se encontraba organizado el dispositivo sanitario de emergencia, integrado por facultativos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), personal de Atención Primaria y voluntarios de Cruz Roja, quienes valoraron individualmente a cada uno de los recién llegados.

Según señalaron los servicios sanitarios, la totalidad de los atendidos presentaba un estado físico favorable y no se precisó ningún ingreso hospitalario. Pese a las largas jornadas de travesía en alta mar, los integrantes del grupo pudieron permanecer en las dependencias portuarias para los trámites habituales de identificación.

Diferentes llegadas durante este fin de semana

Salvamento Marítimo rescató durante el fin de semana a dos embarcaciones en Gran Canaria y Lanzarote con más de 300 migrantes. Los ocupantes de las neumáticas fueron rescatados por la Guardamar Urania entre la noche del pasado sábado y la madrugada del pasado domingo, cuando navegaban a bordo de una embarcación, incluyendo 9 mujeres y dos menores, en aguas próximas a la isla de Lanzarote. Todos los migrantes fueron trasladados a Puerto Naos en Arrecife.

Otro cayuco fue localizado con 61 migrantes llegados el pasado sábado por sus propios medios al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro. Una vez en tierra, fueron atendidos por los equipos de emergencia.

Este pasado lunes, 12 de octubre, otra embarcación fue localizada con 73 migrantes magrebíes cerca de la costa de Fuerteventura.