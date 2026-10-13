Tovar asume la dirección de los CACT en un ejercicio de transparencia

El Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa ha llevado a cabo una reestructuración interna en las áreas de gobierno que coordina dentro del Cabildo insular. En el marco de esta remodelación de competencias, la vicepresidenta del Cabildo y presidenta de la formación popular en el archipiélago oriental, María Jesús Tovar, asume desde este martes la dirección directa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT).

La reorganización del área coincide con la situación personal del consejero Ángel Vázquez, quien se encuentra apartado temporalmente de sus funciones públicas al permanecer de baja médica desde el pasado 9 de octubre, según la comunicación oficial efectuada a comienzos de esta semana.

Dictamen técnico y rectificación del expediente de contratación

La medida adoptada por la dirección del partido responde al estricto cumplimiento de las conclusiones recogidas en el informe jurídico elaborado por la propia corporación insular. Dicho dictamen se emitió a raíz de una providencia promovida por la presidencia del Cabildo para fiscalizar el procedimiento de adjudicación de una plaza fija dentro de la plantilla de los Centros Turísticos.

La revisión de los servicios jurídicos determinó que la tramitación del proceso selectivo incurría en un supuesto de anulabilidad. La causa principal radica en que el consejero delegado debió abstenerse formalmente durante el desarrollo completo de la convocatoria para salvaguardar las garantías del procedimiento. Al detectarse esta disfunción formal, el dictamen propone retrotraer las actuaciones al momento preciso en que correspondía aplicar la abstención, con el fin de corregir el expediente y dotar al proceso de plena validez jurídica.

Compromiso con el rigor, la legalidad y el buen gobierno

En el análisis de la decisión, María Jesús Tovar ha enmarcado la asunción directa de las competencias en una apuesta por la responsabilidad y el acatamiento riguroso de los procedimientos administrativos. La dirigente insular ha remarcado que el Partido Popular actúa con absoluta inmediatez ante cualquier advertencia de los servicios técnicos de la administración pública, situando la legalidad, el rigor normativo y la transparencia procedimental como ejes irrenunciables de su gestión institucional.

Desde la organización política se ha hecho hincapié en que la prioridad absoluta ante este tipo de informes es dar respuesta con el máximo respeto a las consideraciones de los funcionarios e inspectores, garantizando que el funcionamiento del Cabildo se mantenga dentro de los más altos estándares de rigor público.

Continuidad institucional en la gestión del patrimonio insular

La entrada de Tovar al frente de los CACT busca asegurar la continuidad y estabilidad en la administración de una de las entidades públicas con mayor peso económico, cultural y turístico de Lanzarote. Con este paso, la dirección del grupo de gobierno persigue agilizar la resolución de la incidencia administrativa, supervisar el replanteamiento del expediente de contratación conforme a las pautas marcadas por los técnicos y mantener la normalidad operativa en la red de centros.