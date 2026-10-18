El Frontón arranca con olas de tres metros y Robin Legros como protagonista

El Gran Canaria Frontón King 2026 ha arrancado este sábado en Gáldar con olas de hasta tres metros, sol y espectáculo desde la primera jornada. El francés Robin Legros ha sido uno de los grandes protagonistas al firmar la mejor ola del día con un espectacular air reverse, una maniobra que vuelve a situarlo entre los candidatos al premio Banana Challenge.

La decimocuarta edición de la prueba comenzó con la primera ronda de la categoría absoluta y las primeras mangas júnior, en una jornada que se prolongó hasta que la luz natural permitió continuar la competición. La mítica ola galdense volvió a reunir a deportistas y aficionados en sus gradas naturales, con unas condiciones que permitieron dar el pistoletazo de salida al campeonato.

Robin Legros vuelve a deslumbrar en Gáldar

El francés aprovechó una de las rampas de El Frontón durante la segunda manga para ejecutar un air reverse, una maniobra radical que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Su actuación le coloca entre los nominados al Banana Challenge, el reconocimiento que premia algunas de las maniobras más espectaculares del campeonato y que ya conquistó en una edición anterior.

Legros vuelve así a demostrar su conexión con la ola de Gáldar. En la primera jornada de la edición de 2025 también destacó en la categoría absoluta, cuando logró una puntuación conjunta de 17,25 puntos en una actuación marcada por su repertorio innovador y radical.

La primera ronda masculina, en la que participan 80 riders, quedó completada este sábado y dejó a los primeros 16 eliminados de la competición.

48 jóvenes de 11 países aspiran al título júnior

Tras el estreno de la categoría absoluta, los jóvenes participantes comenzaron su camino hacia el título mundial júnior. La competición reúne a 48 riders procedentes de Australia, Perú, Estados Unidos, Maldivas, Chile, México, España, Francia, Brasil, Marruecos y Portugal, con representación de cinco continentes.

En esta primera fase, los dos primeros clasificados de cada manga avanzan directamente, mientras que el tercero y el cuarto tendrán una nueva oportunidad en la ronda de repesca.

Los participantes han conseguido su clasificación a través de las pruebas de las Rising Series disputadas durante la temporada en Australia, Marruecos, Perú, México, Maldivas y España. Este sistema del IBC busca acercar las pruebas clasificatorias a los jóvenes deportistas y reducir los costes y desplazamientos, para facilitar que puedan compaginar la competición internacional con sus estudios.

Entre los participantes destaca el francés Louka Zaninotto, campeón júnior en 2025, que regresa a Gran Canaria para defender el título. También sobresale el vasco Unax Pascual, que afronta el exigente reto de competir tanto en la categoría júnior como en la absoluta y que firmó una buena actuación en el estreno.

El líder mundial espera su turno

El Gran Canaria Frontón King 2026 decidirá los títulos mundiales masculino y júnior. Sin embargo, los principales favoritos de la categoría absoluta todavía tendrán que esperar para entrar en acción, ya que los 16 primeros clasificados del circuito acceden directamente a las rondas principales.

Entre ellos se encuentra el sudafricano Tristan Roberts, líder del Mundial con 14.300 puntos. El deportista tiene al alcance proclamarse matemáticamente campeón del mundo de 2026: le basta con completar su primera manga en El Frontón.

La organización dispone de una ventana de competición hasta el próximo 31 de octubre. Durante ese periodo seleccionará las jornadas más adecuadas en función del oleaje, el viento y la marea para que los participantes puedan competir en las mejores condiciones posibles.