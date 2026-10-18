El Tiro en el pie

Hay una derecha española que comparece ante la opinión pública como si estuviera pendiente de que la izquierda le renueve el permiso para existir. Antes de defender una idea, ofrece una disculpa, antes de formular una alternativa, aclara que sus intenciones son buenas, y cuando el adversario levanta la voz, empieza a recoger sus propias palabras. Así resulta difícil ganar una discusión y mucho más difícil convencer a un país de que se tiene el carácter necesario para gobernarlo.

El problema de esa derecha va más allá de los complejos, tiene que ver con la falta de talento político. Ha aceptado que la izquierda examine sus propuestas, interprete sus intenciones y expida los certificados de decencia, una subordinación intelectual que acaba convirtiendo cualquier reforma en una confesión de culpabilidad. Si propone revisar el gasto, quiere destruir los servicios públicos, si defiende la propiedad, odia a los vulnerables, si pregunta cómo se financiará una promesa, está atacando a quienes esperan beneficiarse de ella.

La controversia de estos días sobre las pensiones ofrece una buena muestra. Ester Muñoz ha advertido de un futuro colapso del sistema y ha defendido cambiar el modelo, mientras José María Figaredo ha planteado combinar reparto y capitalización. Después han llegado las garantías de Feijóo sobre la revalorización con el IPC y las de Abascal sobre el pago de las prestaciones. Entre advertencias, propuestas y aclaraciones, la derecha ha dejado que sus adversarios decidan de qué se estaba hablando.

Y lo que debía ser una discusión sobre cómo garantizar las pensiones ha quedado atrapado en la acusación de querer recortarlas. El PSOE ha aprovechado las declaraciones para presentar a PP y Vox como una amenaza para los pensionistas. Era una reacción perfectamente previsible, precisamente por eso resulta tan difícil disculpar que quienes aspiran a gobernar se hayan adentrado en este debate sin una posición clara, una explicación comprensible y una respuesta preparada.

Porque hay sinceridades políticamente inoportunas, frases que pueden contener una preocupación legítima y, sin embargo, estar pronunciadas de la peor manera y en el peor momento. Quien lanza una advertencia de enorme gravedad sin acompañarla de una solución que la gente pueda entender deja servido el titular y abandona la explicación. Después podrá lamentarse de la tergiversación, pero un dirigente político tiene la obligación de contar con ella, especialmente cuando ya conoce los métodos y los incentivos de su adversario.

La sinceridad exige más trabajo que soltar una frase rotunda en una entrevista. Exige distinguir entre el pensionista que necesita saber si cobrará el mes que viene y el trabajador de treinta años que quiere saber qué jubilación tendrá dentro de varias décadas, explicar las garantías para uno y las alternativas para el otro. Esa precisión forma parte de la responsabilidad política, igual que elegir el momento, preparar los argumentos y conseguir que todo un partido sepa qué está defendiendo.

España necesita poder discutir si sus instituciones, sus políticas y sus mecanismos de financiación cumplen su función. Dentro de un Estado de Derecho también hay normas equivocadas, incentivos perversos y modelos que merecen una revisión profunda. Ningún sistema adquiere eficacia por haber sido bautizado como conquista social, ninguna partida presupuestaria queda a salvo de las cuentas por mucho entusiasmo con el que se anuncie. Convertir lo existente en algo intocable equivale a concederle al error una protección perpetua.

Las pensiones merecen justamente esa seriedad. Defender una jubilación digna obliga a hablar de empleo, productividad, salarios, cotizaciones, impuestos y prioridades de gasto, a explicar quién sostiene el compromiso y cómo se pretende mantenerlo. También obliga a reconocer los costes y las dificultades de cualquier alternativa. Prometer tranquilidad sin hacer esas cuentas puede dar un buen resultado en un mitin, pero constituye una manera profundamente irresponsable de tratar a quienes dependen de una prestación.

El buenismo político prospera cuando basta con anunciar una intención hermosa para quedar dispensado de demostrar sus resultados. Y el analfabetismo funcional en materia económica le ofrece un terreno formidable, porque permite confundir el deseo con la financiación, una reforma con una agresión y una pregunta incómoda con una amenaza. Una democracia se empobrece cuando sus ciudadanos son invitados a indignarse antes de comprender, y sus dirigentes descubren que despertar miedo cuesta mucho menos que explicar un problema.

Precisamente por eso hace falta una derecha con capacidad pedagógica y con instinto político. Una derecha que entienda que tener argumentos requiere saber ordenarlos, que una propuesta debe llegar acompañada de garantías y que las palabras tienen consecuencias. Quien pretende cambiar algo importante debe dedicar tiempo a construir la confianza necesaria, anticipar las objeciones y mostrar qué mejora concreta ofrece. La improvisación seguida de una retirada apresurada solo consigue que el ciudadano sospeche de ambas cosas.

También hace falta abandonar de una vez esa supuesta superioridad moral de la izquierda que parte de la derecha ha terminado aceptando como una jerarquía natural. La bondad de una política se tiene que discutir a la luz de sus consecuencias, del mismo modo que la solidaridad exige preguntarse quién paga y qué resultados obtiene. Defender al contribuyente, al propietario, al autónomo o al trabajador que aspira a conservar una parte mayor del fruto de su esfuerzo tiene plena legitimidad democrática y merece una defensa firme.

En Canarias conocemos bien la tentación de envolver cada discusión en una proclamación de buenas intenciones. La vivienda, las ayudas, los servicios públicos o la actividad empresarial necesitan decisiones cuyos resultados puedan examinarse, y una oposición capaz de proponerlas sin empezar pidiendo disculpas. Quien cree que una medida perjudica a aquellos a quienes dice proteger tiene la obligación de explicarlo y sostenerlo, aunque para ello deba soportar unos cuantos titulares hostiles.

Los votantes que buscan una alternativa al socialismo tienen derecho a exigir bastante más que resignación, frases mal calculadas y aclaraciones de urgencia. Merecen dirigentes que estudien antes de hablar, que sepan qué quieren cambiar y que tengan la inteligencia necesaria para convencer. Merecen una derecha más talentosa, más audaz, más lista, capaz de defender sus ideas sin solicitar la absolución de sus adversarios.

Porque España tiene demasiados problemas como para seguir pagando también las torpezas de quienes aspiran a resolverlos.