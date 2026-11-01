Más vale mediocre conocido

Lo más preocupante de tener políticos mediocres es comprobar hasta qué punto hemos aprendido a convivir con ellos. Les escuchamos prometer lo que no ejecutan, justificar lo que han hecho mal y presentar como un éxito que algo funcione a medias. Nos enfadamos un rato, comentamos la última ocurrencia y seguimos. Hasta hemos encontrado una frase para cerrar cualquier conversación sin tener que hacer nada. Es lo que hay.

En esas cuatro palabras cabe una rendición entera. Se equivoca una estrategia, se pierde una inversión, una obra se eterniza, se deja pasar una oportunidad o se actúa tarde ante un problema conocido. Y enseguida aparece alguien dispuesto a explicarnos lo difícil que es gobernar. Por supuesto que lo es. Precisamente por eso deberíamos exigir preparación a quienes aspiran a hacerlo. Cobrar un sueldo público, disponer de asesores y administrar el dinero de los demás obliga a algo más que a tener buenas intenciones y encontrar una excusa al acabar el día.

La política ha desarrollado una extraordinaria habilidad para separar las decisiones de sus consecuencias. El responsable habla de procedimientos, competencias y circunstancias. El ciudadano recibe la factura. A veces en impuestos, a veces en un negocio que no puede abrir, en meses de espera, en daños que podían haberse evitado. En los casos más graves, esa factura llega a una familia en forma de una pérdida irreparable.

Conviene distinguir el error inevitable de la negligencia. Nadie puede garantizar que todo salga bien, y exigir infalibilidad sería una estupidez. Pero hay una diferencia enorme entre equivocarse después de prepararse y hacer cuanto era razonable, y equivocarse por desidia, por incompetencia o por ignorar advertencias. Esa diferencia exige explicaciones y consecuencias. De lo contrario, la responsabilidad política acaba reducida a comparecer muy serio ante unas cámaras.

También hemos aprendido a llamar gestión a la mera actividad. Una agenda llena de reuniones, fotografías, viajes y anuncios puede ocultar una completa falta de ejecución. Se presenta el plan, se constituye la mesa, se anuncia el seguimiento. Entretanto, aquello que había que resolver continúa exactamente donde estaba. Y todavía se nos pide que valoremos el esfuerzo de quienes llevan años explicando por qué no han terminado su trabajo.

Lo peor es la facilidad con la que nosotros mismos les rebajamos el examen. Si el político es de nuestro partido, buscamos el argumento que lo disculpe. Si es del contrario, descubrimos de repente la importancia de la competencia. Así resulta imposible establecer un mínimo compartido de exigencia. Quien gobierna sabe que dispone de un público dispuesto a defenderlo incluso cuando ese público está pagando sus errores.

Esta resignación se extiende mucho más allá de las instituciones. Pensemos en algo tan cotidiano como comprar un videojuego de fútbol para la PlayStation. Si alguien paga más de cien euros por una edición y se encuentra con fallos que estropean la experiencia, tiene motivos de sobra para exigir que lo arreglen. La promesa de una actualización futura no convierte el producto defectuoso en una compra satisfactoria. El dinero se lo han cobrado entero y a tiempo.

Sin embargo, hasta reclamar parece haberse convertido en una exageración. Hay que comprender a la empresa, esperar al siguiente parche, aceptar que los lanzamientos son así. Resulta curioso cómo hemos acabado asumiendo las dificultades de quien vende mientras quitamos importancia a las obligaciones que tiene con quien compra. El cliente cumple pagando. También debería poder esperar que el otro cumpla entregando algo bien hecho.

Un videojuego es una anécdota, desde luego. Un fallo en una consola no tiene la gravedad de una decisión pública que causa daños humanos. Pero la disposición a conformarse merece atención. Cada vez que aceptamos que algo caro funcione mal porque ya estamos acostumbrados, contribuimos a que hacerlo bien deje de ser imprescindible.

Con parte de la música comercial ocurre algo parecido. Canciones que salen como cotufas, hechas para ocupar unos segundos, repetirse hasta el agotamiento y dejar sitio al siguiente lanzamiento. La calidad de la composición, de la interpretación o de la producción queda relegada cuando lo decisivo es conseguir circulación inmediata. Se puede disfrutar de una canción sencilla y reconocer el trabajo que contiene. Lo deprimente es que la falta de trabajo llegue a parecernos irrelevante mientras haya promoción suficiente.

Y en medio de todo esto está quien procura hacer las cosas bien. El trabajador que se prepara, el profesional que revisa su tarea, el empresario que cumple, el creador que dedica tiempo a perfeccionar lo que ofrece. Su esfuerzo debería tener una recompensa visible. Mejor sueldo, más oportunidades, confianza, reconocimiento. Algo que explique por qué merece la pena exigirse más.

Porque cuando esforzarse apenas cambia el resultado, el desánimo acaba siendo razonable. Si asciende quien mejor se coloca, si recibe el encargo quien tiene el contacto adecuado y si el cumplidor carga siempre con el trabajo que otros dejan pendiente, estamos enseñando una lección bastante miserable. El talento importa menos que la habilidad para desenvolverse entre favores y excusas.

Una sociedad necesita ofrecer oportunidades para que cada uno desarrolle su capacidad. Después tiene que saber reconocer lo que cada uno aporta. Premiar al que más se esfuerza, al que resuelve y al que hace mejor su trabajo anima a los demás a mejorar. La indiferencia ante el mérito consigue justamente lo contrario. Termina expulsando a los mejores, agotando a los responsables y dejando el terreno libre a quienes viven cómodamente de la falta de exigencia.

Hemos ido dejando de buscar la excelencia porque nos han convencido de que aspirar a ella es pedir demasiado. Basta con que el servicio llegue, aunque llegue tarde. Con que la obra abra, aunque cueste mucho más. Con que el político dé la cara, aunque no dé una explicación. Y a fuerza de agradecer mínimos, acabamos tratando el trabajo bien hecho como una excepción admirable.

Deberíamos recuperar cierta incomodidad ante lo mal hecho. Reclamar cuando corresponde, retirar la confianza a quien la incumple y reconocer sin complejos a quien demuestra que sabe trabajar. Empezando por los nuestros. Sobre todo por los nuestros, que son quienes más fácilmente pueden dar por descontada nuestra indulgencia.

La mediocridad tiene responsables, pero también necesita gente que se acostumbre a ella. Y mientras sigamos diciendo que es lo que hay, quienes podrían hacerlo mejor tendrán cada vez menos motivos para intentarlo.