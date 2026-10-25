Canarios sin partido

Tengo la certeza de que muchos canarios iremos a las próximas elecciones sin saber muy bien a quién votar. Acabaremos escogiendo una papeleta, seguramente la del que nos parezca menos malo, pero con la sensación bastante triste de que ninguno nos representa. Y después tendremos que escuchar a quien gane hablando de nuestro respaldo como si hubiéramos votado entusiasmados con su proyecto.
A mí me cuesta cada vez más encontrar un partido en el que reconocerme. Me ocurre cuando escucho a una derecha que se vuelve ultraconservadora y abandona el liberalismo, cuando veo a una socialdemocracia cada día más próxima al socialcomunismo bolivariano y cuando intento entender a un nacionalismo canario que pone líneas rojas a un lado y al otro no, según unas conveniencias que rara vez explica con claridad.
Creo en la libertad y me gustaría que quienes dicen defenderla lo hicieran también cuando les disgusta lo que otro decide hacer con ella. Una derecha que reclama menos intervención del Estado en la economía debería tener el mismo empeño en que el poder político deje de meterse en la vida de la gente. Cuesta sentirse representado por quien defiende tu bolsillo, pero pretende tutelar tus decisiones personales.
Con la izquierda sucede algo igual de desesperante. Quienes podríamos compartir determinadas políticas sociales tenemos que aceptar además su afán por decirnos qué podemos pensar y una superioridad moral desde la que cualquier discrepancia resulta sospechosa. Defender unos buenos servicios públicos no obliga a justificar un Estado cada vez más invasivo, ni a disculpar los abusos de quienes se presentan con la etiqueta ideológica adecuada.
Y luego está lo nuestro, ese nacionalismo que presume de no tener ideología, sino intereses, como si eso bastara para merecer nuestra confianza. A mí me gustaría saber qué intereses son esos y cuánto tienen que ver con los de los canarios que trabajamos, pagamos impuestos y esperamos que las cosas funcionen. Porque también se puede invocar a Canarias para justificar un acuerdo que conviene mucho a un partido y bastante poco a quienes viven aquí.
Así nos encontramos muchos, buscando dónde encajar sin tener que renunciar a una parte importante de lo que pensamos. Podemos querer menos impuestos y una sanidad pública que atienda a tiempo, defender la propiedad privada y preocuparnos por quien no consigue acceder a una vivienda. No hay ninguna contradicción en ello, aunque en cuanto uno lo dice aparezca alguien dispuesto a colocarlo en el bando contrario.
Los partidos se han ido alejando de ese centro en el que tantos ciudadanos seguimos estando. Un centro con ideas, que permite defenderlas con firmeza y sentarse a negociar sin considerar una humillación que el otro tenga razón en algo. Buena parte de lo mejor que hemos sabido construir en Canarias y en España ha necesitado precisamente esa disposición a entenderse, hoy tan despreciada por quienes confunden la firmeza con la incapacidad de hablar.
Nos están obligando a elegir entre posiciones que no compartimos del todo, bajo la amenaza permanente de que lo verdaderamente terrible sería que gobernara el otro. Con ese argumento se nos pide que perdonemos cualquier error propio y que aplacemos cualquier crítica. Siempre hay unas elecciones demasiado importantes para exigir explicaciones, siempre hay un enemigo al que detener antes de hablar de lo que nos molesta de los nuestros.
Y mientras ellos mantienen sus cargos, nosotros vamos asumiendo una división que termina entrando en casa, en las amistades y hasta en las conversaciones más corrientes. Esa gigantesca grieta tiene un coste que pagaremos todos, también quienes llevamos tiempo advirtiendo de que los problemas de Canarias y de España son bastante más complejos que las consignas con las que pretenden despacharlos.
Hay una escala de grises que ayuda a entender mejor lo que nos pasa, aunque electoralmente resulte más cómodo reducirlo todo al blanco y al negro. Reconocer esos matices exige pensar, escuchar y aceptar que una solución puede ser imperfecta sin ser por ello una traición.
No espero encontrar un partido con el que coincidir en todo, pero sí alguno al que votar sin tener que pasar media campaña justificándome ante mí mismo. Me parece una aspiración bastante razonable y estoy convencido de que la compartimos muchos canarios.
Al final iremos a votar, escogeremos al menos malo y alguno celebrará nuestra resignación como una gran victoria. Eso es lo más triste de todo.