"A enemigo que huye, puente de plata" es uno de los refranes españoles más sabios, pero también de los más malinterpretados: no significa que debes ser "bueno" con tu contrincante, sino inteligente. Generoso porque ya está derrotado y, facilitándole la huida en lugar de acorralarlo, te ahorras tú también un esfuerzo y dolor innecesario y puede que hasta futuras vías de acuerdo. Pero el PSOE, una vez más, ha conseguido hacer una novedosa interpretación "sui generis" para sí mismo: este puente, su Puente, Oscar Puente, se merece no solo la plata, sino el oro olímpico, los rubíes más lujosos, y hasta los zafiros de las joyas de Zapatero.

Y no porque huya, no… sino porque sin haberse ido, ya pretende volver. Es un caso verdaderamente portentoso que atenta contra las más elementales nociones de la lógica democrática, por no decir de la inteligencia básica del ser humano. Pero ellos son así, capaces de imponer cualquier relato, incluida la contradicción. Y como ellos nunca mienten, sino que "cambian de opinión", pueden sostener durante seis días con sus seis noches contra viento y marea, y con el inmenso corifeo de sus terminales mediáticos (recientemente fortalecido con el nacimiento exprés y junto a tiempo para reforzar su campaña electoral nada menos que de una cadena de televisión: La Séptima, quizá emulando al Séptimo de Caballería dispuesto al aniquilamiento por seguir la soberbia locura de su General Custer), que no debía dimitir por responsabilidad, dignidad y coherencia. Y al séptimo día, como cuando Dios Creador por fin descansó, que el mayor gesto de responsabilidad, dignidad y coherencia de la historia de la Democracia sería precisamente dimitir. Y hasta montaron una especie de teatrillo o sainete sobre los mensajes de whatsapp entre el dimisionario ministro y el héroe presidencial, simulando un acto de sacrificio infinito y de traición por amor. Patético hasta para las mentes más débiles.

Así, para asombro del mundo, el Ministro responsable y al frente del Departamento donde más de un centenar de muertos son el resultado de dos gravísimos accidentes en menos de un año, en un Gobierno que lleva 8 años en el poder, y por tanto no puede responsabilizar de los errores de planificación y/o de mantenimiento a nadie más, y cuya cúpula ministerial había convertido Ábalos, Koldo, Cerdán y compañía en la auténtica Cueva de Alí Babá de sus tropelías… ese mismo sujeto que pasaba más tiempo tuiteando, insultando y amenazando que en las tareas propias de su cargo, se convierte en el nuevo héroes socialista. Verle proclamar en mítines electorales los valores del "Partido del Amor" es como contemplar a la Madre Teresa de Calcuta disparar dos pistolas en medio de una cantina del Oeste.

El tiempo corre más veloz que nunca en la carrera electoral. Los acontecimientos se suceden vertiginosamente, y parece que lo acontecido en Ceuta es apenas un lejano recuerdo en la memoria; el caso Maricarmen y el problema angustioso de la vivienda ya no lo es tanto desde que se desmoronó la fachada hipócrita con el caso Montse Domínguez; las joyas de Zapatero fueron en realidad una sopresa que venía en un huevo kinder; del poderoso y trincón Secretario General Cerdán nadie ha sabido nada durante meses y resposa sus cansadas posaderas en su pueblo natal; y hasta los condenados por corrupción Ábalos y Koldo, en lugar de esperar temerosos nuevas sentencias sobre más causas abiertas contra ellos, depositan su hilo de esperanza, abonadas por un repentino cambio del relato en sus testimonios, en un recurso por vulneración a sus derechos fundamentales (¡tócate los pies, Baldomero!) antes el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido y "mayoría progresista". Consiguen así sembrar la idea colectiva de que "yo solo sé que no sé nada", y por tanto que el milagroso Sánchez es capaz aún de darle la vuelta a las encuestas, para llevar a su partido al Paraíso del Poder… y a su país al Infierno de sus desmanes.

Cierto es que, al otro lado, no parece que tengan al frente de sus estrategias electorales a los lápices más afilados del estuche. Caen continuamente en trampas dialécticas y en errores elementales, incapaces de tomar la iniciativa. Se limitan al "Virgencita, Virgencita… que me quede como estoy", porque es tanta la ventaja que otorgan las encuestas y el sentido común por las barbaridades vividas en estos últimos tres años, que hasta para el más torpe resulta impensable no ganar esta carrera. Pero (y es un pero muy grande) hay también una carrera interna y en la que centran su atención para deleite de las esperanzas socialistas: cuál será el peso proporcional de cada uno de los futuros socios, PP y VOX en ese gobierno. Y más concretamente, hasta dónde podrá imponer su agenda ideológica la extrema derecha en un gobierno que pretende ser para todos, y no seguir con el muro de las dos Españas. Y ahí tendrán mucho que decir (o quizá nada, quién sabe, de cada uno de nosotros depende) el peso de las fuerzas nacionalistas y moderadas, como el caso de Coalición Canaria.

Por cierto, hablando de Ceuta: no, nada se ha arreglado, la normalidad no llega, sus habitantes siguen navegando entre el miedo, la indignación y la resignación, y su "mando único" está en campaña y no atendiendo a sus obligaciones). Es así y no debemos ovidarlo, y por tanto sigue vigente ese #TodosConCeuta. Pero es igualmente legítimo proclamar un #¿QuiénConCanarias?

Más de cinco mil inmigrantes (y quién sabe cuántos cadáveres que reposaran anónimamente en el Océano o en nichos sin nombre) han llegado solo durante la última semana. No será por no advertirlo, durante meses, por parte del Gobierno de Canarias, con información evidente que esto sucedería en cuanto volviesen "las calmas" al mar que nos une y separa de África. Se han pedido, también con tiempo más que de sobra, medios concretos de detección, de control (en origen y en frontera), de gestión ágil de la devolución en los casos posibles y de derivación a península cuando es necesario, de dotaciones económicas y materiales. Y la respuesta ha sido… nada. De unos y de otros. De un Pedro Sánchez que está a lo que está (y, desde luego, no a los problemas de Canarias, que considera "domesticados" en su propio partido a cargo de ese Ángel Víctor que no da problemas y que repite, como José Luis López Vázquez en "Atraco a las tres" su célebre frase: "...un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo". Y de otro, los que tampoco quieren hacer mucho ruido, no vaya a ser que aborten antes de nacer un acuerdo de gobierno por la misma causa que ya se rompieron pactos de gobierno en hasta cinco Comunidades Autónomas en 2024.