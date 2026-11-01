Más allá de lo evidente, el dolor, la incredulidad y la exigencia de explicaciones, medidas y responsabilidades por lo ocurrido, la tragedia ferroviaria de Urda (la segunda en menos de un año, tras la de Adamuz), supone de alguna manera un paradójico retrato, casi una esperpéntica caricatura de la España que hoy vivimos.

Un país que no funciona. Un Estado casi fallido, donde se cuestiona todo: desde sus integridad territorial (incluso por el propio Gobierno y sus socios), hasta sus instituciones básicas, que no sólo no se respetan sino que se atacan entre sí o tratan de controlarse, pasando por las herramientas elementales en una

Democracia Parlamentaria, como es mantener una mayoría estable en las Cortes y presentar y aprobar cada año el documento básico para gobernar que son los Presupuestos Generales del Estado.

Las infraestructuras son el "hardware" (la estructura física), donde se soporta el "sofware" (el programa, los datos, el sistema) del ordenador de un país. Si fallan las infraestructuras y la gente deja de confiar en ellas -ahora el sistema ferroviario, pero en general todas las comunicaciones por tierra, mar y aire, las vías de suministro energético, o las dotaciones físicas donde se ubican las instituciones y las personas- cualquier país deja de avanzar primero, se paraliza después, y termina por retroceder respecto a los demás de su entorno de manera irremisible y muy difícil de revertir. Y hace tiempo, demasiado tiempo, que tenemos la sensación que este país no funciona.

Son dos terribles tragedias, por supuesto no intencionadas y asombrosamente cercanas en el tiempo. Pero no aisladas, porque los accidentes, lo retrasos, los fallos y los daños en la red española son constantes desde hace años en lo que era un orgullo internacional del que España presumía en todo el mundo y competían sus empresas en contratos en los cinco continentes hasta hace bien poco. De hecho, la red de Alta Velocidad en España es la segunda en extensión, solo por detrás de China y por delante de Japón, Francia o Alemania. Una apuesta desde hace décadas mega millonaria, con su gran hito en la Expo del 92 y las Olimpiadas de Barcelona, que se fue extendiendo. Inversiones por cierto, de las que Canarias nunca vio ni un duro en todo este tiempo, sin compensación alguna, para los "godillos" que cuestionan incluso la bonificación del transporte aéreo para las Islas, como si fuera una "paguita" de caridad, y no un derecho estructural.

¿Qué ha pasado entonces? Pues lo primero, un desarrollo de la red desigual en el Estado, en función de criterios, colores e intereses políticos en lugar de un equilibrio justo por necesidades. En segundo, naturalmente, una crisis económica, fundamentalmente a partir de 2008, que durante años paralizó inversiones en mantenimiento. Y tercero, y más actualmente en cuanto a la responsabilidad del actual Gobierno (ojo, no digo el actual Ministro, sino el Gobierno durante los últimos 8 años), una desidia infinita, una colonización partidista y no profesional de los puestos de dirección, la incapacidad de aprobar presupuestos y sus consecuencias de incapacidad de planificación, y, no lo olvidemos, el Ministerio de mayor inversión en este país convertido en la cueva de Alí Babá, en manos de Abalos, de Koldo, de Cerdán y quién sabe de hasta dónde llegaron estas redes.

Seamos claros, si estaban a lo que estaban, y es evidente que no precisamente a estar pendientes del mantenimiento y cuidado de las infraestructuras, y las mordidas y amaños se convirtieron en el proceder habitual para los contratos del Ministerio, ¿de dónde creen que se descuidaron fondos fundamentales? Pues de donde menos se ve a corto plazo: el mantenimiento, vigilancia y cuidado de la red existente, mucho más de nuevas inversiones. Incluso contando con fondos extraordinarios específicamente destinados a la modernización por parte de la Unión Europea, obligación que, al igual que la renovación de un sistema de seguridad obsoleto, se incumplió pertinazmente por este Gobierno.

El triste capítulo de la prepotencia del (todavía, a la hora que escribo estas líneas) Ministro Tuitero, las explicaciones que no llegan (no sé de qué nos sorprendemos, cuando tampoco llegaron nunca del apagón o de Adamuz), y la resistencia numantina a asumir la menor responsabilidad de lo ocurrido, es indignante, sí. Pero empequeñece al lado del dolor de los familiares de las víctimas, y del daño causado a la ciudadanía en general en cuanto al miedo al tren y a la reputación internacional de España como potencia occidental, dando una imagen tercermundista.

Y, naturalmente, las medidas "contundentes" anunciadas por el Gobierno, afectarán y de forma muy importante a Canarias, que, como región alejada y fragmentada, depende como todas pero más que ninguna de sus infraestructuras de transporte, entre las que, lamentablemente, no está el tren, no por falta de capacidad o necesidad, sino por la cortedad de miras de un sector que confunde interesadamente y por sectarismo político la protección del territorio con el inmovilismo. Y -en parte por eso y en parte por cobardía, que también hay que reconocer- hemos perdido un tiempo valiosísimo en la posiblidad de un trasnporte público, guiado, fiable y puntual en Tenerife, de norte a sur, que ayudarían y de qué manera en otros aspectos como la movilidad laboral, el equilibrio habitacional, el daño medioambiental y el peligro viario. Como también es fundamental que, tal como recoge su Estatuto de Autonomía, pueda participar activamente en la gestión y toma de decisiones de nuestros aeropuertos, los más rentables de España y vitales para nuestra economía, y dejar de ser simplemente la vaca lechera que ordeña hasta la extenuación AENA, con el 49% que se está forrando en manos privadas, sin que el muy progresista Gobierno y socio mayoritario diga o haga algo para proteger a los ciudadanos. Y de esa historia, también tendremos que hablar. Canarias no puede perder ese tren, y España debe cambiar de maquinista.