Entrevistaban a un poderoso productor de series de televisión en Estados Unidos, haciéndole la clásica pregunta de ¿cuál es el secreto del éxito? A lo que, tras algunos titubeos y la tentación de dar genéricos y alambicados consejos, solo pudo responder: "lo cierto es que nadie sabe nada". Todos estamos dispuestos a dar mil sabias explicaciones a posteriori de por qué algo ha funcionado bien o ha sido un solemne fracaso, somos excelentes analistas a toro pasado, pero si de verdad fuésemos capaces de definir los ingredientes de esa receta mágica del éxito, nunca cometeríamos errores… y la vida no tendría sorpresas.

Y viene esto a cuento de las inminentes Elecciones, cuya campaña oficial (es un decir: un anacronismo más de un sistema que pide a gritos algunas actualizaciones) acaba de empezar y nos tendrá en un sin vivir durante dos semanas. Los pronósticos no tienen ya nada que ver con auténticos sondeos y prospecciones sociológicas, al amparo de la profesionalidad de empresas encuestadoras y jugándose el prestigio de los medios de comunicación que las publican. Son, en el mejor de los casos, apuestas de ruleta, entre la intuición, la media de otras encuestas y el sentido común, cuando no directamente herramientas de manipulación intencionada para movilizar a unos, desmotivar a otros, atemorizar a unos cuantos y justificar los actos más inverosímiles en democracia.

Toda esta podredumbre demoscópica, que nos hace desayunar cada día con una predicción de resultados que San Algoritmo de Redes Sociales premia a gusto del consumidor, pero que son tan dispares que marcan horquillas del tamaño del Arco del Triunfo, tuvo su punto crítico con la prostitución del en otro tiempo útil y prestigioso Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), puesta en manos, con descaro y sin recato, de un Rasputín del Temu llamado Félix Tezanos. Un miembro de la Ejecutiva del PSOE y ferviente creyente de la religión sanchista, cuyo pecado no es la incompetencia, sino la estafa: la malversación de fondos públicos con fines de manipulación electoral al servicio de un partido. Y, sinceramente, espero que pronto, porque es mucho el daño y mucho el dinero dilapidado, encuentre cumplida respuesta en los tribunales de justicia. Dicho de otra manera, lo despreciable no es equivocarse, sino la intención de engañar.

Decir que estas elecciones son las más importantes de la democracia no deja de ser un clásico, repetido en cada convocatoria desde las primeras, en aquel lejano 1977, donde este país despertaba a una reconciliación en su ansia de libertad. Y, a riesgo de resultar repetitivo, estoy convencido de que esta vez es verdad. De este resultados va a depender el rumbo, e incluso la pervivencia, del sistema democrático tal y como lo hemos entendido hasta ahora en España. A lo mejor no es malo en sí mismo, pensarán algunos (no yo, por razones de oportunidad y de los peligros que se asoman), pero lo cierto es que se marcarán puntos de no retorno en temas clave que van desde la propia existencia de la Monarquía hasta el Estado de las Autonomías, desde la separación efectiva de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) como pilar fundamental de un Estado Social y Democrático de Derecho hasta nuestro futuro encaje en la Unión Europea, desde el concepto del Estado del Bienestar ilimitado hasta la responsabilidad e implicación en dos retos vitales a nivel mundial, como con la inmigración y el medio ambiente.

Y eso va a depender no solo de quién gane, sino de "con quién" gane. Es decir, del equilibrio interno de los partidos que integren en Gobierno, mucho más que de la diferencia que le saque a la oposición. Como en aquel anuncio sobre seguridad vial, "las imprudencias se pagan": el legítimo y comprensible afán que nace de las entrañas, del hartazgo y del cultivo de odio que se ha sembrado durante estos últimos años, puede llevar a muchas, a demasiadas personas, a una reacción radical, visceral, que le de satisfacción momentánea durante un breve instante, pero que se convierta poco después en un yugo si no peor, sí distinto; injusto, inútil e ineficaz, hasta el punto de que alimente el retorno precipitado de aquellos a los que pretende, con toda justicia, echar ahora.

Y Canarias, dentro de España, se juega mucho, quizá más que los demás. Cualquiera de esos cambios estructurales que afectan a todo el Estado, lo hacen en mayor medida siempre a un territorio alejado, fragmentado y frágil, cuya economía y evidente progreso económico (digan lo que digan los agoreros, no hay más que hacer un leve ejercicio de memoria de cómo estábamos tres décadas atrás) depende de decisiones que no se toman aquí. Es cierto que se pondrán en cuestión derechos individuales que hoy consideramos consolidados y normalizados en la sociedad, y eso da miedo. Pero no es menos cierto que se pondrán en cuestión derechos colectivos y territoriales, con el afán de "homogeneizar" las condiciones, normas y regímenes de todo el Estado, lo que de hecho supondría una tragedia sin vuelta atrás para estas islas. Canarias no decidirá quién es el próximo presidente del gobierno de España, estadística, sociológica y poblacionalmente es imposible. Pero sí está en disposición de decidir el papel de relevancia y la capacidad de resistencia que en un panorama tan convulso como el que se avecina (la prepotencia de algunos y la intención de "quemar las calles" de otros) puede y debe tener. Pero, en fin, esa es solo mi opinión… qué sé yo, si nadie sabe nada.