La emergencia migratoria de El Hierro ha obligado al Gobierno de España y al Ejecutivo canario a alcanzar nuevos acuerdos para reforzar la atención sanitaria, acelerar los traslados y compensar los perjuicios que sufren los residentes y las empresas de La Restinga. Sin embargo, la dimensión del problema obliga a distinguir entre los compromisos políticos anunciados y las medidas que ya están funcionando sobre el terreno.

La Comisión Interministerial de Inmigración celebrada el 10 de noviembre aceptó las ocho propuestas trasladadas por Canarias, según informó el Gobierno autonómico. Entre ellas figuran refuerzos asistenciales, mejoras en el transporte, compensaciones económicas y una mayor implicación europea en la gestión de la ruta atlántica.

El presidente canario, Fernando Clavijo, reconoció posteriormente que las respuestas deberían haber llegado antes y defendió la necesidad de convertir los acuerdos en recursos efectivos para una isla que lleva semanas soportando una presión extraordinaria.

Los fondos anunciados y las necesidades inmediatas de la isla

El Gobierno de Canarias informó de que el Estado había habilitado 15,8 millones de euros y comprometido otro millón adicional para reforzar la atención sanitaria relacionada con la emergencia migratoria, tanto en La Restinga como en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

La cuantía anunciada representa un respaldo económico importante, pero no permite conocer por sí sola qué parte de los recursos se ha ejecutado, qué servicios se han reforzado y cuándo estarán disponibles todos los medios previstos.

En el ámbito del transporte, los acuerdos contemplan la incorporación de guaguas procedentes de Tenerife para facilitar los desplazamientos de personas migrantes y reducir la presión sobre los recursos habituales de El Hierro.

La medida responde a una preocupación expresada por residentes y representantes locales, que han denunciado las dificultades para mantener la normalidad de determinados servicios durante los episodios de llegadas masivas.

También se ha planteado agilizar las derivaciones hacia otros territorios para evitar que la isla concentre durante demasiado tiempo un volumen de personas que supera su capacidad ordinaria de acogida.

El reto no consiste únicamente en atender los desembarcos. Incluye garantizar que los servicios sanitarios, los transportes y las actividades económicas puedan seguir funcionando para la población residente.

Compensaciones para La Restinga y una respuesta que debe mantenerse en el tiempo

Uno de los compromisos más relevantes afecta directamente a los vecinos y negocios de La Restinga.

El Gobierno autonómico anunció la elaboración de un estudio para determinar la cuantía de las compensaciones económicas destinadas a quienes hayan sufrido perjuicios por la crisis migratoria. Como punto de partida, se contempla una dotación de al menos un millón de euros.

El Ministerio de Hacienda también estudiará posibles medidas fiscales para los residentes.

Por ahora, el anuncio de estas iniciativas no equivale a la apertura de una convocatoria de ayudas ni garantiza que los afectados puedan solicitar inmediatamente una compensación. Será necesario concretar quiénes tendrán derecho a recibirla, qué daños podrán acreditarse y qué Administración asumirá los pagos.

La emergencia también ha reabierto el debate sobre la cooperación con los países africanos de origen y tránsito.

Clavijo ha defendido un mayor despliegue operativo de Frontex y una participación más intensa de la Unión Europea, especialmente en las actuaciones preventivas relacionadas con las salidas desde Senegal y Gambia.

Estas propuestas requieren coordinación internacional y no dependen exclusivamente de las administraciones canarias.

El presidente autonómico ha insistido en que la respuesta debe ser estructural, al considerar que la ruta migratoria atlántica seguirá registrando periodos de mayor y menor intensidad.

Para El Hierro, la prioridad inmediata es recuperar capacidad de respuesta sin comprometer los servicios que utiliza diariamente su población.

Los acuerdos alcanzados entre administraciones constituyen un avance político. Su verdadero alcance podrá evaluarse cuando existan datos sobre fondos ejecutados, personal incorporado, traslados realizados y compensaciones abonadas.

Mientras tanto, los vecinos y empresarios de La Restinga continúan pendientes de que los compromisos anunciados se traduzcan en resultados concretos.