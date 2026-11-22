El Día Mundial de la Infancia ha vuelto a colocar en la agenda la pobreza, la vivienda, la educación, la salud mental y la protección frente a la violencia. Las declaraciones institucionales son necesarias, pero su valor depende de lo que ocurra durante los otros 364 días.

Los menores aparecen con frecuencia como destinatarios de políticas diseñadas sin preguntarles. Escuchar no significa entregarles decisiones adultas, sino reconocer que viven de primera mano el colegio, el barrio, internet, la conciliación familiar y los servicios que deben protegerlos.

Cada euro público necesita un resultado comprobable. Aumentar presupuestos puede ser necesario, pero no sustituye la gestión, la transparencia ni la responsabilidad personal de quienes deciden.

Conviene observar los derechos de la infancia no caben en una celebración anual sin la prisa que impone la actualidad. Los problemas públicos se forman durante años y rara vez se corrigen con una única medida. Intervienen competencias repartidas, decisiones aplazadas y recursos que no siempre llegan al lugar donde pueden producir un cambio real.

Hay otra pregunta que no debería quedar fuera: qué ocurrirá con los derechos de la infancia no caben en una celebración anual cuando cambien las prioridades políticas. La continuidad institucional es una de las grandes carencias de nuestra gestión pública. Demasiados proyectos dependen de una persona, una legislatura o una subvención puntual, cuando deberían apoyarse en acuerdos capaces de sobrevivir al calendario electoral.

Detrás del asunto aparecen personas con expectativas, dudas y experiencias distintas. Algunas celebrarán el avance; otras recordarán cuánto tiempo llevan esperando. Una mirada periodística responsable debe recoger ambas realidades y evitar que la opinión sustituya a los hechos.

La transparencia debe permitir que cualquier persona comprenda qué se hará, quién responderá y cómo se evaluará. Publicar documentos no basta cuando resultan inaccesibles. La rendición de cuentas comienza con preguntas sencillas y respuestas que puedan contrastarse con el paso del tiempo.

El territorio también importa. Una misma medida produce efectos diferentes según la edad de la población, el transporte disponible, la renta o la distancia a los servicios. Diseñar desde una oficina sin incorporar esas diferencias puede convertir una buena intención en una respuesta insuficiente. La proximidad no es un detalle: es información imprescindible para decidir.

La evaluación de impacto en la infancia debería incorporarse a presupuestos y proyectos urbanos. Hace falta reforzar orientación escolar, salud mental, becas, protección y espacios seguros. Ningún derecho es efectivo si depende de la renta o del código postal.

La ciudadanía, por su parte, debe disponer de canales para participar sin quedar atrapada en trámites interminables. Participar no es asistir a una reunión y escuchar un discurso. Es poder formular propuestas, recibir una respuesta razonada y conocer el grado de cumplimiento. Cuando ese retorno no existe, la frustración termina alejando incluso a quienes desean colaborar.

También existe una dimensión humana que las estadísticas no recogen. Cada demora altera planes familiares, genera cansancio y debilita la confianza. Escuchar esa experiencia no resta rigor a la gestión; le devuelve el propósito para el que fue creada.

La sociedad civil y la iniciativa privada pueden aportar soluciones si existen reglas claras y control. Una administración eficaz garantiza derechos sin convertir cada respuesta en un laberinto burocrático.

Los medios de comunicación tienen igualmente una responsabilidad. Deben contextualizar, contrastar y regresar sobre los derechos de la infancia no caben en una celebración anual después del anuncio inicial. La sucesión diaria de noticias favorece el olvido y permite que promesas incumplidas vuelvan a presentarse como nuevas. El periodismo de proximidad conserva la memoria que las instituciones, a veces, preferirían dejar atrás.

Una política madura debe admitir correcciones. Si funciona, merece continuidad aunque cambie el gobierno. Si fracasa, debe revisarse sin convertir el error en una batalla de propaganda. La ciudadanía necesita soluciones acumulativas, no comienzos permanentes.

Por último, conviene evitar la falsa elección entre apoyar o criticar. Se puede valorar un avance y, al mismo tiempo, señalar sus límites. Esa mirada no busca debilitar el proyecto, sino hacerlo más útil. La sociedad mejora cuando la discrepancia se entiende como una herramienta de vigilancia democrática y no como una ofensa personal.

Los niños no necesitan discursos perfectos, sino adultos e instituciones que cumplan. Cada derecho garantizado hoy evita una herida mañana. Esa es una responsabilidad que no admite aplazamientos ni puede guardarse hasta la próxima efeméride.