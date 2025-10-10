"Hola mamá, este es mi nuevo número": la estafa que puede costarte 5.000 euros

La Guardia Civil de Valladolid ha logrado bloquear y recuperar los 4.900 euros que transfirió una vecina de la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco a una organización que la engañó por el método del "hijo en apuros".

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos se remontan al periodo comprendido entre los meses de enero y agosto cuando una víctima denunció en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco que había recibido un mensaje SMS que simulaba ser de su hijo: "Hola mamá, se ha estropeado el móvil, este es mi nuevo número ************ escríbeme por WhatsApp y te agrego".

Amenazas a la madre

Los ciberdelincuentes lograron manipular emocionalmente a la víctima a la que convencieron para realizar una transferencia bancaria a una cuenta que ellos controlaban. Posteriormente, intensificaron la presión con mensajes amenazantes como "me encuentro retenido por unas personas", "no me dejan irme" o "si no pago van a ser problemas" y simularon pertenecer a una organización criminal para generar pánico.

La actuación de los agentes logró bloquear y recuperar todo el dinero transferido, que ascendía a 4.900 euros, y tras el análisis de la documentación recopilada durante la investigación los agentes han procedido a la investigación de una persona y la identificación de otra, localizadas en Zaragoza y Albacete, como presuntas autoras de varios delitos de estafa en grado de tentativa, extorsión y amenazas.

Según precisan las mismas fuentes, una de ellas ha sido formalmente investigada, mientras que la otra permanece en paradero desconocido. La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias correspondientes, que ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.