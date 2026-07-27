Una abogada de Huelva responde en latín a un escrito judicial presentado en catalán

Una abogada de Huelva ha respondido en latín a un compañero que había presentado un escrito en catalán, sin traducción al español, ante un Juzgado de Ayamonte. El intercambio se ha producido en el marco de un procedimiento civil en el que la letrada representa a una persona que reclama una indemnización por un accidente sufrido en un establecimiento comercial.

Según ha adelantado Huelva Hoy y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, el origen del litigio se remonta a un accidente ocurrido en 2020 en una conocida superficie comercial. La demandante reclama 10.000 euros por los daños sufridos.

Un escrito en catalán sin traducción y respuesta en latín

Una vez señalado el juicio para noviembre de 2026, el abogado de la superficie comercial solicitó al Juzgado intervenir por videoconferencia y cambiar la fecha de la vista. La petición, según las mismas fuentes, fue remitida en catalán y sin traducción al castellano ni apostilla, lo que motivó la respuesta de la abogada onubense, Gemma Gutiérrez, adscrita al partido judicial de Ayamonte.

La letrada contestó mediante un escrito redactado en latín en el que rechazaba que existieran motivos para modificar la fecha del juicio y reprochaba que la solicitud se hubiera presentado en una lengua distinta del español sin traducción.

En el documento señala que ni ella ni el propio Juzgado podían conocer el contenido exacto del escrito ni su significado al haberse presentado en otro idioma.

La respuesta no se limitó al texto en latín. La abogada acompañó su escrito de una copia traducida al catalán, reproduciendo el mismo contenido. Ahora será el Juzgado de Ayamonte el que decida sobre la petición de aplazamiento formulada por el abogado del centro comercial y sobre la tramitación de los escritos presentados por ambas partes.