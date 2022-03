Errores básicos de maquillaje nude: aprende y corrige

El maquillaje nude está en el pico de la popularidad durante años. Tiene muchas ventajas y es adecuado casi para cualquier apariencia.

El maquillaje nude está en el pico de la popularidad durante años. Tiene muchas ventajas y es adecuado casi para cualquier apariencia. Las mujeres a veces lo perciben superficialmente y consideran muy sencillo. Por lo tanto, a menudo cometen errores al crear una imagen natural. Si quieres que tu look nude luzca impecable, evita los errores que describimos en este artículo.

Cosméticos inapropiados

Algunas damas creen erróneamente que al maquillarse de estilo nude pueden usar los mismos productos para el maquillaje regular, pero "un poco menos". Pero los estilistas aconsejan maquillarse con cosmética especial. Las marcas líderes producen líneas con tonos neutros de sombras y rubor. Maybelline ofrece sets con matices suaves y pigmentos translúcidos. Usándolos, es imposible exagerar. Se ven armoniosos y se combinan perfectamente entre sí.

Textura densa

Por supuesto, se entiende el deseo de las mujeres de crear la superficie perfecta de la piel sin defectos. Pero si te excedes al aplicar una capa densa de crema de color, obtienes el efecto contrario. Las arrugas se hacen más visibles, el rostro parece una máscara e incluso se ve más viejo. Tal recubrimiento se ve especialmente extraño con luz natural. Por el contrario, está destinado a eventos nocturnos con iluminación artificial. Pero esto ya no es makeup nude. La buena noticia es que el maquillaje natural se puede hacer sin base. Basta con aplicar un polvo transparente en una capa muy fina para eliminar el brillo graso.

Tono que no coincide

La base más oscura o más clara de la tez natural destruye la idea principal de maquillaje nude. Y si la aplicas en la cara y, como siempre, te olvidas del cuello, resulta una imagen ridícula. Los estilistas sugieren buscar un tono que se adapte perfectamente al tuyo. No es fácil encontrarlo, pero trata de buscar entre BB cremas con ligeras texturas fluidas. ¡Y recuerda del cuello!

Colores contrastantes

Deja los colores concentrados para otra ocasión. El maquillaje nude necesita un look suave. Por lo tanto, ni sombras oscuras, ni las máscaras de pestañas negras le sientan bien. Existen varios tonos de máscara de pestañas marrón y gris. Son perfectos para una imagen natural. Y finalmente, deja de teñirte las pestañas inferiores. ¡Pinta solo la parte superior!

Un kilo de iluminador

Parece que algunas mujeres se inspiran demasiado en videos y artículos sobre el uso de iluminador. En ellos se dice que es un componente que le da al rostro un aspecto fresco, natural y saludable. Así que lo aplican generosamente en casi todo el rostro y brillan como un espejo. Aunque los estilistas no recomiendan repetir esta técnica. En una discoteca, tal brillo se vería divino, sin duda. Pero no es apto para la imagen nude.

¿Dónde están los labios?

Muchas damas a menudo exageran las reglas de maquillaje natural. Aprenden que los labios no deben sobresalir en color y convertirse en un acento brillante. Y literalmente los hacen invisibles. ¡Algunas bellas simplemente los pintan con crema de color! Están seguras de que se maquillan correctamente, pero en realidad hacen que el rostro se ve algo enfermo, extraño y cansado.

De hecho, puedes usar pintalabios de color, solo menos brillante que para otros tipos de maquillaje. Si no sabes qué matiz elegir, aplica un brillo líquido transparente. Puede enfatizar perfectamente el color natural de tu boca. En la tienda MAKEUP, es fácil encontrar hermosos brillos de labios con una textura ligera y un cepillo cómodo.

¡Qué cejas!

Es interesante que ahora se presta tanta atención a las cejas. Es muy bueno que se puede experimentar con su forma y el tamaño. Pero las cejas oscuras enfatizadas no lucen armoniosas en un look nude. Solo déjalas en paz, ahorra lápices, correctores y delineadores negros. Aunque un gel transparente es ideal para crear una forma hermosa y arreglada.

Todos estos errores son muy fáciles de corregir. Entonces, vamos a resumir. Usa tonos adecuados de cosméticos decorativos, no exageres al aplicar la base, recuerda la existencia del cuello, prueba la máscara de pestañas gris y marrón. No te dejes llevar por el iluminador, no escondas los labios bajo un tono pálido, no te concentres en las cejas.

