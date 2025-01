Mar Flores enseña en 'esRadio' cuál es la mascarilla que usa para tener una piel perfecta

Mar Flores, icono de elegancia y belleza en España, ha desarrollado una carrera multifacética que abarca desde las pasarelas hasta el mundo empresarial. Con décadas de experiencia en el sector, la modelo conoce bien los secretos para mantener una piel radiante.

Durante su intervención en Es la Mañana de Federico, ha compartidos sus productos favoritos dando algunas claves sobre su rutina de cuidado facial."Una vez que te mueves en un mundo donde hay maquillajes, cosméticas… Tienes que estar siempre preparada y lista", comentó la modelo, haciendo hincapié en la importancia de seleccionar bien los productos que se utilizan en la piel.

Lejos de casarse con una única marca, Flores ha sido clara: "No te voy a decir que cojo una marca y soy fiel a esa marca y te voy a decir por qué. No todas las marcas tienen los mejores productos". Sin embargo, entre todas las opciones disponibles en el mercado, hay un producto que ha conquistado a la modelo: "Para mí, el producto bomba es la Mascarilla de Hialurónico de Luminus".

Se trata de una firma creada por y para mujeres que busca potenciar la luminosidad, firmeza y salud de la piel con fórmulas de alto rendimiento. Su filosofía combina la innovación y la tradición, fusionando los ingredientes naturales con activos tecnológicos para activar la producción de colágeno y elastina.

Uno de sus productos estrella es la Mascarilla de Ácido Hialurónico, que Mar Flores ha calificado como su imprescindible. Con un efecto flash inmediato, rellena, hidrata y revitaliza la piel en menos de 40 minutos, proporcionando un aspecto más terso y rejuvenecido.

Además, la modelo compartió su experiencia con otro de los productos de la marca: "El tónico es fantástico. Una vez se me inflamaron los ojos y me puse dos algodones mojados con ese tónico sobre los ojos. Me lo puse y se me pasó la inflamación".

Flores también ha reflexionado sobre la importancia de la experiencia a la hora de elegir buenos productos: "Creo que la vida te da la experiencia y el acceso a muchas marcas y, al final, tienes que saber seleccionar, como con las personas y con los amigos".

Belleza con impacto solidario

Más allá de la cosmética, Luminus también apuesta por la solidaridad. Del 29 de enero al 5 de febrero de 2025, el 100% de las ventas del Pack Solidario de 5 Mascarillas de Ácido Hialurónico será donado a la Fundación Isabel y Enrique Díaz. Esta iniciativa busca apoyar a las familias afectadas por la DANA, recordando que "cada gesto cuenta".

Para Flores, el cuidado de la piel va más allá de la estética: es una cuestión de bienestar y de saber elegir lo mejor para cada necesidad. Y en su caso, Luminus forma parte de esa selección.