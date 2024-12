Mar Flores, "tocada y disgustada": su reacción a la polémica aparición de su ex Carlo Costanzia

Las Campos no ganan para disgustos. Ya sean ellas las protagonistas, o unas meras secundarias, lo cierto es que las hijas de María Teresa Campos siempre están en el centro de las polémicas. Y sin duda una de las más sufridoras es Terelu Campos, que estos días vive los últimos momentos antes del nacimiento de su primer nieto, fruto de la historia de amor de su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

Precisamente la familia de este último no ha dejado de ser noticia en estos meses: primero por la detención de sus dos hermanos, acusados de intento de asesinato, la mala relación de Carlo con su madre Mar Flores, y esta semana, la controvertida entrevista que ha ofrecido su padre Carlo Costanzia al programa De viernes, donde además, conoció y compartió plató con Terelu.

El italiano no solo habló de la ilusión que le hace la llegada de su primer nieto, sino que recordó amargamente los años que pasó con Mar Flores, a quien asegura que no ha perdonado el daño público que le causó. Espera que Mar sea "mejor abuela que madre" y negó que tenga intención de coincidir con ella en el hospital.

Por su parte, Mar continúa en la línea de los últimos años: alejada de los medios de comunicación y sin intención de hablar de la tensa relación con su hijo o contestar a las palabras de su expareja. No obstante, Mar estaría "enterada" de todo lo que ocurre en los platós, tal y como han declarado algunos programas como TardeAr, donde aseguraron que "no ha sido un fin de semana fácil" para la exmodelo: "Está tocada y muy disgustada" por "revivir" todo lo sucedido en el pasado y espera que no la vuelva a mencionar en el futuro en otra entrevista algo que parece imposible ya que Carlo Costanzia padre, "siempre saca el tema de Mar Flores" con la intención de seguir destapando episodios oscuros de su pasado juntos.

Tras varios días en silencio, Mar ha reaparecido en redes sociales con un significativo texto donde, sin mencionar a ninguno de los anteriormente aludidos, habla sobre este asunto, explicando que su único fin en la vida es tener "tranquilidad" y "no buscar peleas": "Estoy eligiendo mi tranquilidad porque eso es lo que realmente necesito, no necesito más drama, no necesito que la gente me haga sentir que no soy lo suficientemente buena. No necesito peleas, discusiones ni conexiones falsas. Estoy aprendiendo que a veces no decir nada lo dice todo".

Se trata de una reflexión publicada por otra cuenta, @textosfugaz, que la madre de Carlo Costanzia ha hecho suya en una semana especialmente complicada para ella. "Yo también elijo mi tranquilidad", añade ella al revelador texto que evidencia el estado actual de Mar Flores quien, al menos por el momento, seguirá optando por la discreción y el silencio mientras el culebrón de su hijo con las Campos sigue llenando horas de televisión.