Nicole Kidman reaparece con nuevo lifting tras conocerse su divorcio de Keith Urban

Nicole Kidman acudió el pasado lunes al desfile de Chanel en París en lo que supone su reaparición tras conocerse la separación de su marido desde hace 19 años, el cantante country Keith Urban. La actriz eligió un estilismo informal formado por camisa blanca oversize, vaqueros anchos y tacones negros, pero como todas las miradas estaban puestas en ella, lo que más llamó la atención fue su rostro, ya que parece haberse sometido a un nuevo tratamiento estético, además de haberse hecho flequillo.

La ganadora del Oscar, cuyas facciones han cambiado con el paso del tiempo por el exceso de cirugía estética, lució un rostro mucho más suavizado y armonizado, sin rastro de arrugas pero sin el aspecto artificial que tenía meses atrás. Se trata de un moderno lifting con resultados espectaculares al que ya han recurrido celebridades como Kris Jenner, de 69 años, o Lindsay Lohan, de 39, que mejoró la apariencia de su piel tras más de una década de malos hábitos como el alcohol y las drogas.

El tratamiento en cuestión hace que la piel esté más tersa pero de forma natural. Se trata de un lifting facial de plano profundo que rejuvenece el rostro desde las capas más profundas. A diferencia del lifting convencional, que se enfoca en el tejido superficial, esta técnica trabaja los músculos faciales, los ligamentos de retención y los compartimentos de grasa, posicionándolos en su lugar original para recuperar la juventud del rostro sin alterar la expresión natural, algo que le venía ocurriendo a Kidman desde hace años.

La pareja se separó el pasado mes de junio, pero fue la semana pasada cuando Nicole Kidman presentó la demanda de divorcio. En París demostró que está decidida a pasar página y ya no luce el anillo de divorcio. Además reapareció en compañía de sus hijas adolescentes Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14), en las que se está apoyando en estos momentos complicados.

Como la nueva embajadora de Chanel, Nicole posó para los fotógrafos en el desfile demostrando que no tiene ninguna intención de esconderse y a juzgar por las imágenes que circulan de la jornada, ha recuperado la sonrisa. Ni la actriz ni el cantante se han pronunciado públicamente sobre la separación, ni siquiera a través de sus respectivos representantes.