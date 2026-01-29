Guía definitiva del colágeno y la creatina en la menopausia: cómo combatir la "niebla mental" y la flacidez

En una nueva entrega de la sección de belleza de Es la Mañana de Federico, la periodista Teresa de la Cierva ha contado con la presencia de Concha Vivar, farmacéutica titular de Vivar Farma y experta en dermocosmética. Durante la intervención, ambas han abordado la confusión existente en torno a la suplementación, poniendo el foco en dos moléculas clave para la mujer madura: el colágeno y la creatina. Vivar ha subrayado que, más allá de la estética, estos compuestos son herramientas vitales para mantener la funcionalidad del cuerpo durante la menopausia, un periodo marcado por la caída hormonal drástica que afecta tanto a la densidad de la piel como a la masa muscular y la capacidad cognitiva.

La creatina: el aliado inesperado contra la "niebla mental"

Aunque tradicionalmente se asocia al rendimiento deportivo, la creatina ha emergido como el suplemento de moda entre las mujeres que atraviesan el climaterio. Concha Vivar ha explicado que su función principal es "enchufar a la célula, darle energía para que trabaje bien". Esta carga energética no solo se traduce en una mejora del rendimiento físico, sino que tiene un impacto directo en el cerebro. "Se ha visto que mejora mucho la memoria y la función cognitiva en general", ha afirmado la experta, señalando su eficacia contra la denominada niebla mental, ese estado de confusión y falta de concentración tan común en esta etapa.

La farmacéutica ha hecho especial hincapié en que el músculo es el "órgano metabólico más importante" para prevenir enfermedades y mantener el equilibrio. Por ello, recomienda la suplementación con creatina de forma continuada, ya que su efecto funciona por saturación y no por dosis puntual. Vivar aconseja una dosis de 5 gramos diarios, independientemente de si se entrena ese día o no, y destaca que marcas con patentes como Creavitalis aseguran una mejor digestión.

Colágeno hidrolizado para frenar el "descuelgue" facial

Otro de los pilares de la charla ha sido el colágeno, la proteína estructural más abundante del organismo que actúa como "andamio" de la piel. Sin embargo, no todos los colágenos son iguales. Para combatir la flacidez facial, Vivar especifica que se deben buscar los tipos I y III. Además, ha advertido sobre la importancia de la formulación: "El colágeno es una molécula muy grande que, si la tomamos entera, no llega donde tiene que llegar; debe ser péptido de colágeno hidrolizado".

La experta también ha recordado que la síntesis de colágeno no ocurre de forma aislada. Es fundamental contar con vitamina C, selenio y el uso de activos tópicos como los retinoides o su alternativa vegetal, el bakuchiol, para que la "fábrica" de la piel siga funcionando correctamente. "Es un tratamiento in and out: hay que cuidar por fuera y por dentro", ha sentenciado.

El peligro de los disruptores endocrinos

La conversación también ha derivado hacia la seguridad cosmética y los disruptores endocrinos, sustancias químicas que "suplantan la identidad de la hormona" y pueden alterar el sistema endocrino. Presentes en pesticidas, plásticos y ciertos cosméticos (como los ftalatos o algunos parabenos), estas sustancias son especialmente preocupantes en mujeres con antecedentes de cáncer de mama, ya que pueden mimetizar el efecto de los estrógenos.

Ante esta realidad, la recomendación de la farmacéutica es clara: acudir a profesionales que personalicen el consejo sanitario. "La farmacia es la primera línea de la atención sanitaria; no hay que pedir cita y es gratis", ha recordado Vivar, poniendo en valor la cercanía y el conocimiento histórico que los farmacéuticos tienen de sus pacientes para evitar riesgos innecesarios en la suplementación.