La vida en Tanzania del príncipe Christian de Dinamarca tras el escándalo de sus fiestas

Las fiestas locas de Christian de Dinamarca supusieron un nuevo escándalo para la monarquía danesa cuando se habían calmado las aguas tras las fotografías de Federico X con Genoveva Casanova y la posterior abdicación de la reina Margarita. El príncipe heredero fue fotografiado en abril en la sala de fiestas más grande de Copenhague y, como muchos jóvenes de su edad, bailando y consumiendo copas durante la noche, mostrando un claro estado de embriaguez y bailando muy cariñoso con una joven rubia que no era su novia, Chiara de Borbón-Dos Sicilias.

Tras un año alocado y terminar su etapa escolar, el hijo mayor de Federico y Mary de Dinamarca abandonó su casa y se trasladó a Tanzania, cumpliendo así la tradición familiar de trabajar fuera del país una vez graduado. Esta ha sido una breve etapa de cooperación en África Oriental y de cara a las fiestas navideñas, el joven regresará a Dinamarca, tal y como ha anunciado la Casa Real a través de un comunicado al que acompañan varias fotos del joven durante su estancia en una granja.

"He estado en África Oriental durante casi tres meses. La vida cotidiana aquí es algo completamente diferente que en casa. La comida, la cultura, el clima, la vida silvestre, las tareas y la gente hacen de ella una experiencia que nunca olvidaré", comienza el texto. "En las últimas semanas he estado trabajando con la preservación de la naturaleza. Estoy supervisando y registrando animales y cuidando la oficina de la granja. Como muestra el vídeo, me acerco mucho a los animales salvajes cuando tienen sus collares GPS reemplazados durante la anestesia", añade.

El heredero confiesa que está "aprendiendo mucho sobre la vida aquí ayudando a construir nuevas casas para los empleados" y pasó el tiempo libre jugando al fútbol con los locales. En unas semanas volverá a Dinamarca para celebrar la Navidad y aprovechó para desvelar su futuro: "¡Y ahora espero nuevos desafíos! En febrero empezaré a trabajar como oficial militar en el regimiento de guardia en Slagelse", desveló.

El príncipe Christian confirma así que antes de cursar estudios universitarios realizará su formación militar igual que hizo su padre, Federico X. Tras finalizar la secundaria, su instrucción militar comenzó en 1986 pero fue intermitente: tres años más tarde se matriculó en Ciencias Políticas en la Universidad de Aarhus y estudió un año en la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. En abril de 2004 fue nombrado comandante en altos niveles en la Marina, teniente coronel del Ejército y teniente coronel de la Fuerza Aérea.