El príncipe Harry se sincera sobre los rumores de crisis matrimonial y divorcio con Meghan Markle

Desde que decidirán abandonar la familia real británica 2020 y mudarse a Montecito, California, el príncipe Harry y Meghan Markle siguen generando titulares por las especulaciones y los rumores de crisis en su relación, una cuestión sobre la que Harry se ha sincerado.

Ha sido esta semana, durante una aparición de Harry en solitario en la Cumbre DealBook 2024 del New York Times, donde habló sobre los medios de comunicación, la desinformación y los esfuerzos para hacer del mundo digital un lugar más seguro junto al columnista y fundador de Dealbook, Andrew Ross Sorkin.

Mientras que Meghan asistía a un evento organizado por Ashley, hija de Joe Biden, el Women’s Wellness (Spa)ce, a quién han realizado una generosa donación de 250.000 dólares, y más ahora en que el visado del duque de Sussex está más en el aire que nunca ya que Donald Trump, que tomará posesión de su caro próximamente, cuestionó que Harry mintiera a la hora de solicitar su permiso para establecerse en el país, puesto que reconoció en sus memorias que consumió drogas en el pasado, motivo por el cual se le podría haber denegado el visado.

Durante la conversación, Sorkin preguntó a Harry cómo logra manejar que todos los ojos estén puestos en torno a él y a su familia. "Busqué noticias sobre ti en Google y había gente fascinada por todo lo que haces, todo el tiempo. Están fascinados por el hecho de que Meghan está en California ahora mismo y tú estás aquí. ¿Por qué estás haciendo eventos independientes? ¿Por qué no los estáis haciendo juntos?'", comentaba. Fue entonces cuando Harry respondió: "¿Por qué me invitaste? ¡Deberías haberlo sabido!",

Harry respondió acerca de la atención constante sobre su relación con Meghan "aparentemente, hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. Al parecer también nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces. Es difícil seguir el ritmo a las especulaciones, por eso mismo que al final las ignoras".

Asimismo, Harry ha querido señalar lo los peligros de los rumores en internet. "Yo lo he vivido desde que era un niño. He visto historias escritas sobre mí que no se basaban en la realidad. Y lo he visto sobre miembros de mi familia, sobre amigos o desconocidos o cualquier persona. Y creo que cuando creces en un entorno como ese te cuestionas la validez de la información, pero también lo que puedan pensar otras personas al respecto", ha finalizado.

No quiso hacer declaraciones sobre su relación con la familia real británica y más desde que se ha sabido que Carlos III habría decidido no invitar a la pareja a la tradicional reunión familiar navideña en Sandringham.