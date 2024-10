¿Crisis en el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle? Los indicios que avivan las dudas

En las últimas semanas, se han multiplicado las señales que sugieren posibles problemas en el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle. La última vez que se les vio juntos fue en agosto, durante un viaje a Colombia, donde se mostraron cercanos y afectuosos, desmintiendo en ese momento cualquier rumor de crisis. Sin embargo, a pesar de esa imagen positiva, dos meses después han surgido nuevas dudas.

Las recientes apariciones de Meghan en eventos públicos sin Harry, junto con la ausencia de su anillo de compromiso, han reavivado los rumores sobre posibles problemas en su relación. Aunque Harry y Meghan no se han pronunciado al respecto, su silencio no ha frenado las especulaciones. Algunos episodios recientes han servido de catalizador para estas teorías, generando un gran revuelo tanto en medios como en redes sociales.

Meghan acude sola a una gala benéfica

Uno de los momentos más comentados tuvo lugar cuando Meghan asistió a una gala en Los Ángeles sin la compañía de Harry, quien en esos días se encontraba de viaje en Sudáfrica. Aunque no es la primera vez que Meghan acude sola a este tipo de eventos, la frecuencia con la que esto sucede últimamente ha levantado sospechas.

Muchos se preguntan si la pareja ha decidido tomar caminos separados en lo que respecta a sus apariciones públicas. La ausencia de Harry en eventos importantes, como el Día Internacional de la Niña, al que Meghan asistió sola, ha hecho que algunos consideren que esta situación podría estar relacionada con una posible tensión en su relación.

La ausencia del anillo de compromiso de Meghan

Lo que más llamó la atención en dicha gala fue que Meghan no llevaba su anillo de compromiso. Esta joya, que incluye un diamante de Botsuana y dos de la colección personal de la princesa Diana, ha sido un símbolo importante de su matrimonio desde que se comprometieron. La decisión de no usarlo en un evento tan público ha generado aún más preguntas sobre el estado actual de su relación. Para muchos, la falta de este anillo, sumada a las ausencias de Harry en eventos clave, podría ser una señal de que algo no anda bien entre ellos.

Los viajes de Harry

Harry ha estado viajando intensamente en las últimas semanas, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible distancia en la pareja. Mientras Meghan se mantiene en su residencia de Montecito, California, junto a sus hijos, Archie y Lilibet, Harry ha estado visitando diferentes ciudades, como Nueva York, Londres y Lesoto. Aunque estos viajes pueden estar relacionados con compromisos laborales, la frecuencia y el hecho de que Harry y Meghan no hayan sido vistos juntos en estos desplazamientos ha generado nuevas teorías sobre un posible alejamiento entre ambos.

¿Están evitando aparecer juntos en público?

El creciente número de eventos a los que asisten por separado ha hecho que algunos medios sugieran que Harry y Meghan podrían estar evitando ser vistos juntos. Desde que dejaron la familia real británica, han reducido drásticamente sus apariciones públicas conjuntas, lo que ha hecho que los medios especulen sobre si esta decisión está relacionada con un posible distanciamiento. Aunque ambos han optado por llevar una vida más privada desde su traslado a Estados Unidos, la reciente frecuencia de estos eventos separados ha dado lugar a nuevas preguntas sobre el estado de su relación.