Meghan Markle sorprende hablando en español (y bailando salsa) durante su visita a Colombia

En su primera visita oficial a Colombia, el príncipe Harry y Meghan Markle, duques de Sussex, invitados por Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de igualdad del país, han recorrido las ciudades de Bogotá, Cartagena de Indias y Cali, en un viaje enfocado en temas de la niñez, educación y la lucha contra el ciberacoso, temas que han sido una prioridad en sus actividades filantrópicas de la fundación Archewell.

Durante una visita al colegio La Giralda de Bogotá, Meghan sorprendió a los pequeños cuando comentó en español: "¡Tienes la misma edad que mi hijo Archie!". Después, durante una conferencia llamada "Mujeres Afro y poder" inició su discurso: "Muy buenas tardes, me gustaría empezar en español", decía. Seguidamente, se disculpaba por si no estaba pronunciando bien aquello que quería transmitirles: "Perdonad si mi español no es perfecto, porque lo aprendí hace veinte años en Argentina", ha explicado sin perder la sonrisa.

👑🇬🇧 | Meghan Markle interviene en español durante su visita a Colombia. «Perdonad si mi español no es perfecto, aprendí hace 20 años en Argentina» pic.twitter.com/AFYfCqhiSF — Jose Moreno (@Josemn1_) August 18, 2024

Cabe recordar que Meghan Markle aprendió el español durante una pasantía en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.

Harry y Meghan de visita en Colombia

Además de Bogotá, los duques han visitado Cartagena y Cali, donde han visitado diferentes escuelas-taller subrayando su interés por las raíces culturales del país y su compromiso con la promoción de la diversidad y el entendimiento cultural.

Además de sorprender hablando en español, este viaje también nos ha dejado una estampa de la pareja bailando salsa

¡Los duques de Sussex, Harry y Meghan, bailando salsa en Cali! pic.twitter.com/SH5P3s1NC4 — Juana Peña (@Chris_Montz) August 18, 2024

Un viaje que, como es habitual en la pareja, ha levantado ampollas por el gasto que ha supuesto para las arcas de Colombia, además del gran coste en vestuario y joyas por parte de Markle, que se ha valorado en más de 60.000 euros para un viaje de cuatro días.