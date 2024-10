Meghan Markle reaparece en una gala solidaria en Los Ángeles sin el príncipe Harry

Meghan Markle ha vuelto a reaparecer en la gala 2024 del Hospital Infantil de Los Ángeles, en el que ha coincidido con otras caras conocidas del universo hollywoodenses como Jamie Lee Curtis, Kaley Cuoco, Demi Lovato o su amiga Kelly McKee Zajfen.

Meghan Markle apareció sin la presencia de su marido confirmando que ella y el príncipe Harry tienen agendas por separado, ya que, recientemente, hemos visto a Harry cumpliendo compromisos en solitario en Nueva York, Lesoto o Reino Unido, en la que no visitó ni a su padre ni a su hermano.

Esta aparición no ha estado exenta de polémica ya que la prensa británica ha criticado el look como inapropiado considerando que lo que quiere es acaparar un excesivo protagonismo al tratarse de una gala solidaria para recaudar fondos para niños hospitalizados de Los Ángeles. Sin ir más lejos, The Mirror, ha hecho mención al vestido comparandolo con el de Jessica Rabbit…

Meghan apostó por un vestido de firma Carolina Herrera, que estrenó en 2021 para acudir en Nueva York a un homenaje a los militares en la víspera del Día de los Veteranos de los EE.UU. y el Día del Armisticio en Reino Unido, y que en esta ocasión ha "customizado" prescindiendo de la sobrefalda con cola, dejando ver el modelo original de corte midi, cuello halter con escote pronunciado en V, con falda de tubo y abertura frontal. A diferencia de 2021, la duquesa de Sussex ha optado por unas sandalias de tiras, brazalete dorado, el cabello suelto y un maquillaje muy sencillo y natural.

La última aparición pública de Meghan Markle fue el pasado mes de agosto cuando estuvo con el príncipe Harry en Colombia invitada por la vicepresidenta del país. Actualmente, está muy involucrada en preparar el lanzamiento de su marca de bienestar, así como un nuevo programa con Netflix.