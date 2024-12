Los Reyes inician un viaje de Estado a Italia con una intensa agenda y el primer título honoris causa para Don Felipe

Don Felipe y Doña Letizia inician esta tarde su viaje de Estado a Italia, el número 17 de su reinado, que incluye una intensa agenda de actos en Roma y Nápoles, con el objetivo de poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países, en la que serán recibidos por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni.

El primer acto oficial de los Reyes en Italia será esta tarde en la Real Academia de España en Roma, donde mantendrán un encuentro, con motivo de su cincuenta aniversario, con la Asociación de Hispanistas italianos. Posteriormente se trasladaran a la residencia del embajador de España en Italia, donde ofrecerán una recepción.

El miércoles mantendrá un encuentro en el Palacio del Quirinal con el presidente Sergio Mattarella y su hija Laura, que ejerce de primera dama tras el fallecimiento de su madre, en 2012. Posteriormente Don Felipe y Doña Letizia harán una ofrenda floral en el Altar de la Patria ante la tumba al soldado desconocido, que se encuentra en el monumento a Víctor Manuel II. Desde allí se trasladarán al Casino del Bel Respiro, en Villa Doria Pamphili donde la Primera Ministra Giorgia Meloni ofrecerá un almuerzo a los Reyes.

Por la tarde, Don Felipe y Doña Letizia visitarán el Senado, donde el Rey intervendrá en el Palacio de Montecitorio, donde diputados y senadores se reunirán en sesión conjunta, una ceremonia excepcional y poco habitual de la que solo existen dos precedentes: la primera la protagonizó el rey Juan Carlos en 1998, y la segunda, San Juan Pablo II en 2002 y de ahí Don Felipe se dirigirá al Ayuntamiento de Roma donde mantendrá un encuentro con el alcalde de la ciudad.

Por la noche, el presidente Matarella ofrecerá una cena de gala a los Reyes donde la Reina no usará tiara, siguiendo la norma "no escrita" de la reina Sofía, que únicamente usaba las tiaras en aquellos países donde la monarquía es una institución vigente y que la Reina Letizia también sigue. Aunque Italia cuenta con una historia monárquica pero es una república, se opta por no usarla.

El jueves 12 de diciembre, Don Felipe inaugurará el foro empresarial España -Italia tras desayunar con empresarios de nuestro país, mientras que Doña Letizia visitará la sede de la FAO donde se reunirá con los trabajadores españoles de esta organización, organización de la que es embajadora.

A continuación se trasladarán a Nápoles, concretamente en el Teatro San Carlos, donde Felipe VI será investido doctor honoris causa por la Universidad Federico II de Nápoles, creada en 1224 a través de una Carta Imperial de Federico II Hohenstaufen, es la primera universidad pública financiada en Europa. Se trata del primer doctorado honoris causa que recibe Don Felipe. Cabe recordar que la Universidad de Alcalá anunciaba su nombramiento el pasado octubre, pero aún ha tenido lugar la ceremonia de investidura.

Con la entrega de este título honorífico, los Reyes pondrán el broche final al segundo y último viaje de Estado que emprenden este 2024. El anterior lo hicieron al Reino de los Países Bajos el pasado mes de abril. Hace poco más de un mes también tenían previsto un viaje oficial a Jordania, al que finalmente acudió Felipe VI en solitario por la inestabilidad en la región.