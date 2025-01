Jornada de lágrimas, nervios y de mucha emoción la que se ha vivido en el muelle de Cádiz durante la despedida de la princesa de Leonor y sus 75 compañeros guardiamarinas al embarcar en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.

Una jornada muy especial que ha comenzado a primera hora de la mañana cuando los caballeros y damas guardiamarinas se han dirigido a la Iglesia de Santo Domingo. Desde ahí se han dirigido en procesión hacia el puerto, llevando consigo la imagen de la Virgen del Rosario, conocida como "La Galeona" que les acompañará durante toda su travesía a bordo. El público congregado no ha dejado de gritar "guapa, guapa" lo que ha provocado la sonrisa tímida de la Princesa Leonor.

Ya en el muelle, hemos visto a la Princesa conversando animadamente con sus compañeros, incluso ha ayudado a uno sacudiendo levemente con su mano algún desperfecto en la espalda, que su compañero ha agradecido con una sonrisa.

Muy puntuales Don Felipe y Doña Letizia llegaron al puerto a las 11:00 y subieron al buque escuela entre aplausos de los familiares y público. Una vez a bordo, han sido recibidos con gritos de "¡Viva España!" mientras ha sonado el himno nacional y se disparaban salvas de honor.

El look de Doña Letizia

Mientras que Don Felipe ha vestido uniforme de capitán general de la Armada, doña Letizia ha optado por un traje elegante azul petróleo formado por pantalón y americana, con blusa en color crema con lazada de Carolina Hererra y mocasines de Massimo Dutti. Han llamado la atención los complementos del look de la Reina formado por una diadema dorada con ornamento en forma de hoja y remates brillantes en uno de los laterales y pendientes dorados con forma de estrella de ocho puntas, a imitación de una brújula, de la joyera mallorquina Isabel Guarch.

Mientras los compañeros se despedían de sus familias en el muelle, los Reyes han bajado al interior del buque para conocer el camarote donde dormirá su hija, y daban sus últimos abrazos y palabras de aliento a la princesa Leonor, en la más estricta intimidad.

Al filo del mediodía, en medio del canto de la Salve Marinera, y con todos los alumnos y dotación agitando sus gorras para saludar a sus familiares, el buque escuela soltaba amarras y se hacía a la mar mientras que en el muelle, los Reyes, como el resto de los padres y madres presentes, se despedían de sus hijos e hijas.

La Reina Letizia, no ha podido contener las lágrimas

Ha sido en este momento cuando hemos visto a Don Felipe y Doña Letizia siendo más padres que Reyes, viviendo con emoción el momento en el que no podían evitar las lágrimas cuando el Elcano se iba alejando. Las miradas de orgullo, los besos y las manos al corazón no han dejado de producirse entre padres e hija, que les devolvía el cariño con una amplia sonrisa. Un momento que Don Felipe no ha dudado en inmortalizar con su teléfono móvil e incluso abrazar cariñosamente a su esposa por la espalda para darse ánimos mutuamente.

Minutos después de que el Juan Sebastián de Elcano se alejase del puerto de Cádiz, los Reyes han saludado a las familias de los guardiamarinas antes de embarcar en el patrullero Vigía que seguirá al buque escuela en una primera parte del trayecto.

Los pasodobles y los abucheos a Robles

Mientras los guardiamarinas accedían a bordo y se esperaba a los Reyes, la música no ha dejado de sonar y ha amenizado la espera interpretando pasodobles como "Amparito Roca" o la ya tradicional "Las Corsarias".

Posteriormente, el silbato del contramaestre se hacía presente para llamar a la marinería y comenzara a sonar el himno de España. Un ambiente que se ha roto cuando diez minutos después de iniciar el acto, Margarita Robles y su séquito ministerial llegaban con retraso debido a las condiciones climatológicas en el aeropuerto de Jerez. Robles, vestida con su característica chaqueta roja, ha sido recibida con gritos de "¡fuera, fuera!". Más tarde ha declarado, restando importancia a los abucheos: "Me parece hasta bien"

Una presencia especial para la princesa Leonor

Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia, y su mujer, Ana Togores, han sorprendido a la princesa Leonor en Cádiz y no ha querido perderse este momento tan importante para su nieta. Ortiz, haciendo gala de la discreción que le caracteriza, estaba entre los 1.600 familiares que han seguido desde primera fila la ceremonia.