Marius, hijo de la princesa Mette-Marit, regresa con nueva novia y sin saber si volverá al centro de rehabilitación

Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, ha regresado a Noruega con motivo de su 28 cumpleaños después de permanecer en un centro de rehabilitación en Reino Unido.

Después de ser detenido en varias ocasiones por un supuesto delito de violencia de género a su exnovia y saltarse la orden de alejamiento, a los que se suman los problemas con las drogas de las que se confesó consumidor, Marius no deja de protagonizar titulares. Ha sido el medio noruego 'Se og Hor' el que ha dado a conocer la noticia de que el joven volvía a su país aunque no han sabido especificar si su vuelta es indefinida o va a regresar al Reino Unido para de continuar con su tratamiento de rehabilitación, ya que, como apuntan, el tiempo que ha permanecido no es suficiente para hacer frente a sus adicciones.

Marius ha regresado a Noruega muy bien acompañado de quien se asegura es su nueva novia, y además lo ha hecho con un cambio de look. En cuanto a su nueva ilusión, y como apuntan desde el medio noruego, Marius conoció a la joven antes de que él viajase al Reino Unido, país al que ella viajó para poder estar con Marius mientras superaba sus adicciones.

Un cambio en su vida sentimental que llega en un momento en el que no solo la imagen de Marius, sino también la imagen de la Corona se ha visto perjudicada públicamente. A ello se une las críticas que ha recibido el Príncipe Haakon por parte de la prensa alemana, donde señalan al Príncipe por "hacer la vista gorda y mirar hacia otro lado" por supuestamente ignorar el comportamiento de Marius cuando tanto él como su mujer, sabían perfectamente lo que le estaba sucediendo.

El horizonte judicial de Marius Borg no es que sea muy alagüeño ya que durante el primer semestre de 2025 se celebrará el primer juicio por los delitos que se le acusan y no se sabe si se quedará en multa económica o acabará en prisión.