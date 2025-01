La doble de la infanta Sofía arrasa en redes sociales

TikTok se ha convertido en la red social de los jóvenes y son muchos los sorprendidos que se preguntan por la aparición de la infanta Sofía bailando al ritmo de los ‘trends’ del momento. ¿Es real? La duda ha comenzado a surgir en redes, pues mientras unos apostaban por una doble o la IA, otra parte de los que se encuentran tras la pantalla afirmaban que se trataba de vídeos filtrados de una cuenta anónima.

La respuesta correcta es que, efectivamente, no es la infanta Sofía la chica que comparte coreografías y vídeos al ritmo de canciones del momento en el ‘Para ti’. Se trata de Liara, conocida en TikTok como @liara.wjk, una chica polaca que acumula millones de reproducciones y cientos de ‘me gustas’. Sus números en redes se han incrementado tras ser relacionada con la familia Real debido al gran parecido físico con la hermana de la Princesa de Asturias, alcanzando los 30.000 seguidores.

Tanto es la semejanza, que los usuarios de la red social confiesan en los comentarios de las publicaciones que han tenido que leer y confirmar el nombre, así como indagar en el perfil para confirmar lo evidente: no es ella. Asimismo, en X, antiguo Twitter también ha surgido el debate, confirmándose finalmente que no existe ninguna conexión.

Sofía continúa con sus estudios de Bachillerato Internacional en el internado UWC Atlantic en Gales y se mantiene alejada de las redes sociales, hasta el momento, se desconoce de forma oficial si las hijas de Felipe VI y Letizia Ortiz tienen redes sociales anónimas, más allá del perfil de Casa Real.

Sin embargo, según reveló Carolina Marín en La Revuelta tras los Premios Princesa de Asturias, las hermanas sí tendrían acceso a plataformas: "Sí, sí que tienen porque a mí la infanta Sofía me dijo que hace unos días me estuvo revisando mis redes para ver qué hacía en mis entrenamientos. Me quedé loca", desveló.

El próximo 29 de abril la infanta cumple su mayoría de edad y se enfrenta a un año de cambios, tras hacer su primer acto en solitario, este 2025 tendrá que debatir por seguir los pasos de Leonor o decantarse por otros estudios o formación.

La doble de la princesa Leonor

La Princesa Leonor también ha sido relacionada por su parecido, en este caso con la patinadora rusa Vasilisa Kaganovskaia, la similitud del rostro y el perfil por el pelo y la sonrisa hicieron crecer la popularidad de la joven en redes sociales, pues los internautas confesaban haber caído en la trampa al pensar que se trataba de la heredera de la Corona.

Y tú, ¿compartes la opinión del parecido?