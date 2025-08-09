1995 fue el verano del quinto tour de Indurain y de las fotos de María del Monte e Isabel Pantoja compartiendo "juegos y mimos" en la playa. ‘Batman Forever’ llenaba las salas de cine y la canción del verano se debatía entre "Macarena" de Los del Río y el 'El Tiburón' de ‘Proyecto Uno’. 1995 también fue el verano en el que fueron detenidos en Mallorca tres miembros de la banda terrorista ETA por intentar atentar contra el rey Juan Carlos I.

En aquellos primeros días de agosto de 1995, Mallorca ocupaba titulares de prensa por la cantidad de visitantes que recibía aunque los titulares podrían haber cambiado ya que podría haber sido el escenario de un asesinato, más concretamente de un ‘regicidio’ ya que ETA intentó acabar con la vida del jefe del Estado, el más ilustre de los veraneantes en la isla balear.

A las 22:30 del 9 de agosto de 1995, los GEO irrumpían, bajo la supervisión del juez Baltasar Garzón, en un apartamento de la calle Rafaletes, ubicado en la zona de Porto Pi, justo enfrente de la conocida base naval desde donde embarcaba el rey en el Fortuna. Allí se incautaron desde un rifle con mira telescópica y silenciador, con alcance de hasta 500 metros, además del trípode para apoyarlo un escáner preparado para interceptar frecuencias de Policía y Guardia Civil, un artefacto explosivo, dos pistolas 'parabellum', mapas, documentos, dinero en efectivo y una importante cantidad de munición.

Así se preparó el atentado contra Juan Carlos I

El jefe del comando que se trasladó hasta la isla con la misión de acabar con el Rey fue Juan José Rego Vidal. Completaban la estructura de ETA su hijo, Iñaki Rego, y Jorge García Sertucha. Según las investigaciones, Rego Vidal se desplazó en marzo a Mallorca para preparar el atentado y diseñar el plan de huida. Rego Vidal, con el DNI de una persona fallecida tiempo atrás en Cádiz, alquiló la vivienda en Porto Pi, justo enfrente de la base naval. Allí decide que la forma idónea de asesinar a Juan Carlos I es mediante un fusil de francotirador.

Después adquirió un barco en Francia, que pagó con dinero que le proporcionó el etarra ‘Kantauri’ para trasladarse hasta la isla. Curiosamente, el barco tenía el mismo nombre del navío que trasladó los restos de Napoleón desde la isla de Santa Elena hasta Francia: La Belle Poule (la bella gallina).

Finalmente, el viaje entre Antibes y el Puerto de Alcudia, situado en el norte de la isla, se inició el 15 de julio de 1995. Mientras, Iñaki Rego y Jorge García Sertucha siguieron y anotaron todos los movimientos del Rey Juan Carlos, tal y cómo se plasma en las anotaciones que se incautaron.Ya en la vivienda de Porto Pi, los terroristas fijaron un plazo para cometer el atentado poniendo como fecha límite, el 13 de agosto. Según la información publicada por el diario Egin tras la detención, los terroristas tuvieron a tiro al Rey hasta en dos ocasiones.

El gran problema fue siempre la huida una vez cometido el disparo. Los terroristas tenían que activar un explosivo, burlar a los policías de servicio situados en dicha zona, atravesar por dentro un hipermercado y huir en la moto que llevaban en el barco para llegar lo más rápido posible hasta el Puerto de Alcudia (un trayecto de 50 minutos) y regresar a Antibes. Si los terroristas hubieran logrado su cometido, hubiera supuesto un golpe muy importante para la banda, que se encontraba en horas bajas después de la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart.

La Audiencia Nacional condenó a los tres integrantes del comando a penas de entre 37 y 35 años de cárcel y, desde ese punto, la seguridad en torno a la Familia Real se reforzó. Rego Vidal salió de la cárcel en 2010 para cumplir lo que le quedaba de condena en su casa. En 2014, sufrió un ictus y falleció en 2019.

