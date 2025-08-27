Irene Urdangarin rompe su relación con Juan Urquijo tras casi dos años de noviazgo

Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha puesto fin a su relación con Juan Urquijo después de casi dos años juntos. Según publica la revista ¡Hola!, la distancia entre ambos ha sido determinante para que la pareja, que se había integrado en sus respectivas familias y había compartido actos relevantes en los últimos meses, decidiera emprender caminos separados.

Una relación marcada por la distancia

La sobrina del rey Felipe VI residió en Madrid durante unos meses, donde compartía tiempo con Urquijo. Sin embargo, el pasado otoño se trasladó a Oxford (Reino Unido) para comenzar sus estudios de Gestión de Hostelería, Turismo y Eventos. Mientras tanto, Juan Urquijo continuaba en Madrid por motivos profesionales. La separación geográfica habría supuesto un obstáculo que, finalmente, no han logrado superar.

El entorno cercano ha señalado que el vínculo entre ambos sigue siendo cordial y que el cariño permanece, pero sus trayectorias vitales se han impuesto. Este verano ya se les vio disfrutando de planes por separado, lo que alimentó los rumores de ruptura.

Ausencias significativas en momentos familiares

Las especulaciones aumentaron cuando Irene no acudió al bautizo de Lucas, hijo de Teresa Urquijo y Almeida y sobrino de Juan. La ausencia resultó llamativa, dado que la joven había estado presente en anteriores citas familiares de los Urquijo.

En paralelo, durante las vacaciones estivales, Irene pasó tiempo con la infanta Cristina y sus hermanos en Bidart, reuniéndose también con su padre y su familia paterna. En esas fechas, Juan Urquijo viajó al sur de España con amigos y familiares, confirmando así que ambos estaban siguiendo agendas independientes.

Su mayor apoyo, la familia

La hija menor de la infanta Cristina ha encontrado apoyo en su círculo familiar tras esta ruptura. Tras un tiempo de incertidumbre académica, Irene eligió continuar su formación en Reino Unido, donde se encuentra adaptada e ilusionada con su nueva vida universitaria.

Según la publicación de la revista, esta decisión personal ha terminado de consolidar la ruptura. Aunque ambos jóvenes habían compartido momentos relevantes en el último año –como el cumpleaños del rey Juan Carlos en Abu Dabi o el 90º cumpleaños de Piru Urquijo, abuela de Juan–, en las últimas semanas el distanciamiento era más que evidente.

Hace unos meses, su prima Victoria también rompió

Hace unos meses su prima, Victoria Federica, también ponía fin a su relación con Borja Moreno Oriol tras un año de noviazgo. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar pasó el verano haciendo planes en solitario y centrada en su agenda pública, mientras Borja continuaba con sus compromisos profesionales.

Ambas jóvenes, primas y muy unidas, comienzan así el nuevo curso compartiendo etapa en solitario.