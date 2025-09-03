La cápsula de Lady Di se abre y se revela todo lo que escondía

La princesa Diana falleció trágicamente hace 28 años, el 31 de agosto de 1997 en un accidente de tráfico en el túnel del Pont de l’Alma en París, un hecho que conmocionó al mundo entero. Su muerte prematura a los 36 años dejó un profundo vacío en la familia real británica y entre millones de personas que admiraban su labor humanitaria y su cercanía con la gente. Desde entonces, Diana ha sido recordada no solo por su elegancia y estilo, sino también por su dedicación a causas benéficas, especialmente a favor de la infancia, los enfermos y los más vulnerables.

Una cápsula del tiempo enterrada en marzo de 1991 por la princesa Diana de Gales en el Great Ormond Street Hospital (GOSH) de Londres ha sido desenterrada y abierta. El cofre de madera revestido en plomo fue depositado bajo los cimientos del Variety Club Building del hospital durante la ceremonia de colocación de su piedra fundacional.

En aquel momento, Diana era presidenta del hospital desde 1989 y colaboró junto a dos niños ganadores del concurso televisivo Blue Peter, David Watson y Sylvia Foulkes, para seleccionar objetos representativos de la vida en la década de los 90. La intención era que este testimonio permaneciera sellado "durante siglos".

Ahora, casi 30 años después, la cápsula ha sido desenterrada para dar paso a la construcción de un nuevo Centro Oncológico Infantil, convirtiendo este hallazgo en un homenaje a la memoria de la madre de los príncipes Guillermo y Harry justo antes del aniversario de su muerte. Jason Dawson, director ejecutivo del proyecto del centro, describió el momento como "muy emotivo, casi como conectar con recuerdos plantados por una generación pasada".

Entre los objetos encontrados se incluyen un CD de Kylie Minogue (Rhythm of Love), un televisor de bolsillo de la marca Casio, una calculadora solar, un pasaporte europeo, una fotografía de la princesa, una hoja de papel reciclado, varias monedas británicas, semillas de árbol, un holograma de un copo de nieve y un ejemplar del periódico The Times.

Aunque algunos artículos mostraban leves señales de humedad o daños menores, los archivistas confirmaron que la mayor parte del contenido se encuentra en buen estado y aún legible.

El personal del hospital que participó en la apertura incluyó trabajadores que ya estaban allí en 1991, junto con compañeros nacidos en el mismo año en que se selló la cápsula. Este gesto histórico no solo refleja el vínculo emocional de Diana con la infancia y la labor hospitalaria, sino también su compromiso con causas sociales y medioambientales que siguen siendo recordadas hoy.

Se ha anunciado la intención de crear una nueva cápsula del tiempo, aunque aún se desconoce si esta vez participará algún miembro de la familia real británica. Cabe recordar que esta no es la primera cápsula relacionada con la realeza en el hospital, en 1872, la entonces princesa de Gales, Alexandra, enterró otra cápsula similar, que nunca ha sido encontrada.