El viaje de Estado de los Reyes a Egipto: sin cena de gala oficial ni tiara, pero con visita al templo de Hatshepsut

Don Felipe y Doña Letizia comienzan su primer viaje de Estado de 2025 cuyo destino es Egipto, después de ser invitados formalmente por el presidente Abdelfatah Al Sisi tras la visita que el presidente egipcio realizó el pasado febrero a España, a lo que los Reyes le contestaron que esa invitación les hacía "especial ilusión en lo personal". Una visita que durará hasta el 19 de septiembre y que incluye entre otros actos, contactos al máximo nivel, un foro empresarial, la inauguración de la iluminación del templo de Hatshepsut y una recepción a los españoles que residen en el país.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, este viaje se enmarca dentro de las excelentes relaciones que mantienen ambos países. Para el Ministerio, la visita de los Reyes representa "una oportunidad propicia para continuar estrechando los profundos lazos" históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos existentes entre Egipto y España.

Una visita que se produce 17 años después del último viaje de Estado a Egipto de Don Juan Carlos y Doña Sofía, que visitaron Egipto en 1977, 1997 y 2008 en la que, a diferencia de otros viajes de Estado no habrá cena de gala. Al no celebrarse dicha cena de gala, no veremos a doña Letizia luciendo tiara, un hecho que suele ser habitual cuando la Reina visita países que son repúblicas o de no utilizarlas cuando la ocasión así lo dictaminara, tal y como puso de moda la Reina Sofía.

En su pasada visita de Estado de Italia, Doña Letizia prescindió del uso de tiara

Después de la despedida con honores en el aeropuerto de Madrid, la agenda de los Reyes comienza este martes en El Cairo, donde recibirán a una representación de los mil españoles que residen en Egipto, y donde Felipe VI pronunciará unas palabras. Ya el miércoles, el Rey visitará el Monumental al Soldado Desconocido. Seguidamente serán recibidos oficialmente por el presidente Al Sisi y su esposa en el Palacio Al-Ittihadiya, donde se celebrará una ceremonia oficial de bienvenida, y un almuerzo donde Felipe VI tiene previsto ofrecer unas palabras. Asimismo, el Rey también tiene programado un encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes de Egipto, Hanafy El-Gabali y el presidente del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek.

Por la tarde del miércoles, los Reyes realizarán una visita a Hatshepsut. ubicado en el complejo de Deir el Bahari, donde van a presenciar la nueva iluminación del templo realizada por técnicos españoles.

Ya el jueves 18 de septiembre, Felipe VI asistirá a la apertura del Foro Empresarial España-Egipto, para dinamizar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, así como una reunión con el secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Aboul Ghei, y con el primer ministro de Egipto, Mostafá Madbuli. Por su parte, Doña Letizia mantendrá un encuentro con la Fundación Sultán en la Ciudad de los Muertos, al sureste de El Cairo.

El último día También podrán visitar el Museo de Luxor, entre cuyas joyas más preciadas que alberga se encuentra el ajuar funerario de Tutankamón, que fue hallado en su tumba en el Valle de los Reyes, donde harán un recorrido por varios proyectos de excavaciones lideradas por investigadores españoles.