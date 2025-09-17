La Reina Letizia, con un elegante vestido de escote Bardot, espectacular en su primera aparición en Egipto

Don Felipe y Doña Letizia ya han aterrizado en Egipto donde realizan su primera visita de Estado en 2025. La agenda ha comenzado con su primer acto oficial y que ya es una tradición, el encuentro con los españoles residentes en Egipto en un encuentro que ha tenido lugar en el hotel St. Regis, un emplazamiento hotelero de lujo a orillas del río Nilo. Ante unos 300 invitados congregados, los Reyes han podido escuchar las palabras de Felipe VI y posteriormente han podido departir unos minutos con ellos.

Para esta ocasión, la Reina ha brillado estrenando y luciendo moda española con un vestido negro de Mango. Se trata de un elegante vestido sobrio, de corte entallado, de largo midi, manga corta y con escote Bardot con el que dejaba sus hombros al aire. En cuanto a los complementos, ha rescatado de su fondo de armario unos zapatos de "tacón sensato" de charol negro y tacón de 4 centímetros de tacón, el modelo Carlota de Magrit. También ha querido estrenar un nuevo bolso, una pieza de piel arrugada, "inspirado en España y en la artesanía del cuero de Córdoba y del damasquinado de Toledo", de la firma Weekend Max Mara, concretamente el bolso Pasticcino.

En cuanto a la elección de joyas, estas han sido muy discretas y tan solo ha optado por los pendientes de oro rosa de 18 quilates y dieciocho diamantes negros engastados a mano en forma de rayo de Bárbara Goenaga. No faltaba, el anillo de Coreterno que siempre le acompaña desde hace unos años.

Este miércoles iniciarán la jornada con un homenaje en el Monumento al Soldado Desconocido,para posteriormente acudir a la bienvenida oficial del presidente, Abdelfatah El-Sisi, y la primera dama de Egipto en el Palacio de Al-Ittihadiya, donde tendrá lugar un almuerzo.