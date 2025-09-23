La reina Letizia inaugura el otoño en Salamanca con la chaqueta de tweed más elegante

Mientras el rey Felipe VI se encuentra en Nueva York para participar en la 80ª Asamblea de Naciones Unidas donde coincidirá con Donald y Melania Trump o la reina Máxima de los Países Bajos, Doña Letizia, como Presidenta de Honor con Carácter Permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la misma institución se encuentra en Salamanca con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, donde ha visitado el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), en el Campus Miguel de Unamuno creado en 1995; antes de acudir al acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer en el Edificio Dioscórides de la Universidad de Salamanca.

Una visita institucional en la que la Reina ha querido subrayar el compromiso con la ciencia, cuyo objetivo es pedir la participación activa de ciudadanos, empresas, instituciones y líderes en diversas áreas para promover la investigación con el fin de reducir el número de personas que desarrollan cáncer, mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer.

La Reina ha optado por lucir una chaqueta larga de tweed en blanco y negro, con cuello a la caja, ribetes desflecados, de corte recto, botones joya y bolsillos de plastrón de Massimo Dutti, perfecto para la temperatura otoñal del día. Una chaqueta que ya le habíamos visto en otras dos ocasiones, en 2023 para un acto relacionado para asistir al acto central de la segunda etapa del Tour del talento y el anuncio del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona, y después para la apertura del curso de Formación Profesional 2023/2024 en Langreo (Asturias).

Una chaqueta que ha combinado con un pantalón pitillo negro, y un cinturón negro de piel con hebilla rectangular, que realzaba el look y marcaba su silueta. Lo ha combinado con los zapatos merceditas destalonadas de Sézane, anillo de Coreterno y pendientes largos con perlas.