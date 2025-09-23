Leonor, a punto de debutar como princesa de Viana, tras años de desplantes del gobierno de Navarra a la Corona

Como adelantaba el Diario de Navarra, Casa Real se encuentra ultimando los preparativos del debut en Navarra como princesa de Viana, título que la Princesa Leonor aún no ha utilizado en ningún acto institucional y que servirá para remarcar el vínculo que mantiene con Navarra a través del título de Princesa de Viana que ostenta. En el artículo se detalla que la visita, en la que la princesa estará acompañada por Don Felipe y Doña Letizia, se desarrollará desde el jueves 27 al sábado 29 de septiembre en Pamplona, Viana, Tudela y al monasterio de San Salvador de Leyre.

​¿Qué era el principado de Viana?

El principado de Viana estaba formado por un conjunto de villas y castillos instituidos como privilegio a favor del heredero del reino de Navarra, a semejanza de los que habían creado otras monarquías como Inglaterra con el Principado de Gales en 1301; Francia con el Principado de Vienne en 1349; o Castilla con el Principado de Asturias en 1388.

Fue el rey Carlos III el Noble quién instituyó el principado de Viana el 20 de enero de 1423 en favor de su nieto, Carlos, hijo de Blanca I y Juan de Aragón. Viana fue elegida cabeza del principado, y comprendía localidades como Corella, Cintruénigo, Peralta o las alavesas de Laguardia y Bernedo, así como las riojanas de San Vicente de la Sonsierra, entre otras. Cuando Fernando El Católico ocupa Navarra y se integra en 1515 en la Corona de Castilla, el Principado de Viana se une a los demás principados y títulos propios de los herederos de los monarcas de España: el de Asturias, Gerona, el Ducado de Montblanc, y el Señorío de Balaguer.

Los desplantes institucionales a los Reyes en los premios Príncipe de Viana

El título de príncipe de Viana se rehabilitó en 1977 mediante Real Decreto que elaboró el Gobierno de Adolfo Suárez, por el que se recuperaron todos los títulos tradicionales que históricamente habían correspondido al heredero de la Corona española. Años más tarde, ese título daría nombre al Premio Príncipe de Viana de la Cultura creado mediante el Decreto Foral 56/1990, de 15 de marzo, que se otorgaría anualmente por el Gobierno de Navarra, previa convocatoria, para conmemorar el cincuenta aniversario de la creación de la Institución Príncipe de Viana, creada en 1940 por la Diputación Foral de Navarra para fomentar la cultura y la preservación del legado del pueblo de Navarra.

Los Reyes en la entrega de los premios Príncipe de Viana

Se trata de un galardón creado a semejanza de los Premios Princesa de Asturias aunque con diferencias, ya que los Premios Princesa de Asturias y los Premios Princesa de Girona están vinculados a fundaciones, mientras que el Premio Príncipe de Viana depende del Gobierno de Navarra. Un galardón que ni tan siquiera ha considerado la posibilidad de cambiar el nombre, a diferencia de los Premios Princesa de Asturias que cambiaron su denominación en 2014.

La entrega del galardón se realizaba en el Monasterio San Salvador de Leyre, en una jornada donde también se celebraba el Homenaje a los Reyes de Navarra. La Familia Real participó hasta el año 2015, la primera ocasión en la que Don Felipe y Doña Letizia acudieron como Reyes de España.

A partir de ese año, la presidenta de Navarra Uxue Barkos decidió desligar este premio de la Corona: cambió de escenario y dejó de invitar a los Reyes a la entrega de este galardón, con el pretexto de que era una oportunidad para "reinventar" el premio y poner en valor la obra del premiado y no quién lo entrega. Una exclusión que sigue manteniendo el Ejecutivo de María Chivite.

La princesa Leonor en su viista a Covadonga en 2018

Si en 2018 la princesa Leonor acudió junto a sus padres y a su hermana la Infanta Sofía al centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga, o en 2023 acudió por primera vez a Gerona, las autoridades de Navarra no tuvieron en cuenta a la Familia Real en la celebración del seiscientos aniversario de la institución del principado de Viana por parte del rey Carlos III el Noble. El Gobierno de Navarra, con su presidenta María Chivite al frente, al estar supeditado a sus socios de gobierno, decidió no cursar ninguna invitación a la Casa Real para acudir a Viana para ver, de manera excepcional, el pergamino que recoge la concesión del título de príncipe de Viana, que se custodia en el Archivo Real y General de Navarra.

Con esta visita, la princesa Leonor, conocerá Viana, cabeza del principado, y el monasterio de San Salvador de Leyre, donde se encuentra el panteón real que conserva los restos mortales de los reyes de Navarra.