Madelyn Cline, la guapa actriz de Hollywood que podría haber conquistado al príncipe Constantino de Grecia

Constantino Alexios de Grecia, el apuesto hijo de los príncipes Pablo y Marie-Chantal, y uno de los príncipes más atractivos de la realeza europea, podría tener de nuevo el corazón ocupado.

Según publica el portal 'DeuxMoi' (un portal en el que la gente envía información sobre famosos de forma anónima), Constantino Alexios habría sido pillado disfrutando de un romántico paseo por la avenida Madison de Nueva York, cogido de la mano de la actriz Madelyn Cline, conocida por sus papeles en las películas "El mapa que me lleva a ti" o "Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion" o la serie "Outer Banks".

La actriz Madelyn Cline

Además, Olympia de Grecia, hermana de Constantino subió una fotografía de Madelyn Cline a redes, incluso el propio Constantino publicó una historia en Instagram de una mujer, de espaldas y que lleva una gorra, de la que aseguran que es Madelyn, lo que habría incrementado los rumores sobre este incipiente romance.

De confirmarse la noticia, sería la primera relación que se le atribuye al príncipe griego después de la relación que mantuvo en 2024 con la modelo y estrella norteamericana Brooks Nader, a quien en las últimas semanas relacionan con el tenista español Carlos Alcaraz. Un año antes, mantuvo una relación con la socialité británica Poppy Delevingne, 13 años mayor que el príncipe.

Constantino Alexios con Brooks Nader, de quién se comenta que podría mantener una relación con Carlos Alcaraz

Madelyn Cline, de 28 años y que cuenta con casi 17 millones de seguidores en Instagram, salió en 2019 con Chase Stokes, su compañero en la serie "Outer Banks" durante dos años. Asimismo, también fue vinculada en septiembre de 2023, con el cómico Pete Davidson, ex de Ariana Grande y Kim Kardashian.

De momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto sobre si mantienen una relación sentimental o se trata de una amistad.