Las Infantas Elena y Cristina reaparecen juntas en un acto, once años después, en el Homenaje a la Bandera

Las infantas Elena y Cristina han estado este domingo en Torrejón de Ardoz en un acto de Homenaje a la Bandera, que se ha celebrado con motivo de las fiestas patronales del municipio madrileño, donde han mostrado su apoyo a las Fuerzas Armadas. Una celebración que ha comenzado en la Plaza de España con un desfile aéreo y terrestre de unidades militares, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.

Se trata de la primera aparición que realizan juntas desde 2014, cuando acudieron a un acto en un colegio de San Sebastián de los Reyes. Un acto en el que ambas se han mostrado relajadas y sonrientes, con gestos de cariño entre ambas ya que mantienen una excelente relación.

La infanta Elena ha lucido un estilismo donde el color coral era el protagonista, formado por una americana entallada, con botones forrados, que ha combinado con unos pantalones blancos de corte recto. Lo ha combinado con unos zapatos en color coral y blanco y un bolso en tono rojizo. En esta ocasión, no ha lucido sombrero, un complemento que la hermana mayor de Felipe VI suele lucir con asiduidad. Para la infanta Elena ha sido un fin de semana especial ya que el sábado fue galardonada con el "Garbanzo de Oro", en el municipio segoviano de Labajos.

Por su parte, la infanta Cristina ha apostado por un estilismo con una chaqueta corta con estampado floral tipo brocado, en color marrón claro y plata que ha combinado con pantalones amplios y fluidos en marrón chocolate, que ha combinado con salones color topo y un clutch metálico.