El príncipe Guillermo ha concedido una entrevista al actor Eugene Levy, concretamente en un episodio de 'The Reluctant Traveler' ya disponible en Apple TV+. Una entrevista donde el heredero al trono británico se ha sincerado más que nunca sobre aspectos de su vida, desde el impacto del divorcio de sus padres y que marcó su vida, o cómo echa de menos a sus abuelos, pasando por otras cuestiones como su trabajo, la conciliación de la vida laboral y familiar, el amor a su familia y sobre su futuro como monarca.

El heredero al trono comparte sus pensamientos en un tour privado por el Castillo de Windsor con el actor canadiense, en una actitud muy cercana y sin protocolo. Una entrevista que deja algunos momentos curiosos como la llegada del príncipe Guillermo en un patinete eléctrico vestido de manera informal, el paseo con la cocker spaniel de la familia llamada Orla, hablando de las aficiones deportivas de sus hijos y la visita al pub Two Brewers en Windsor donde comparten una pinta de cerveza.

Durante la charla, sale a relucir su infancia y cómo fue para él crecer en medio de los focos: "De niño, viví eso con mis padres y si dejas que eso se infiltre, el daño que puede causar a tu vida familiar es algo que juré que nunca le sucedería a mi familia. Por eso, mantengo una postura muy firme sobre dónde creo que está ese límite y, sabes que lucharé contra quienes lo sobrepasen". Para los príncipes de Gales, lo más importante son sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis: "Para mí, lo más importante de mi vida es la familia, y todo gira en torno al futuro y si no les das a los niños un hogar feliz, saludable y estable ahora, siento que les estás preparando para una etapa difícil y una caída", agregó. Asimismo, destacó: "Intentamos asegurarnos de brindarles la seguridad que necesitan y somos una familia muy abierta, así que hablamos de las cosas que nos molestan y nos preocupan." También añadió que son muy estrictos con una cuestión: "ninguno de nuestros hijos tiene teléfono". Sobre sus hijos confesó que mientras Louis está obsesionado con el trampolín, Charlotte practica netball y ballet, mientras que a George le encanta el fútbol y el hockey. También que están intentando aprender a tocar instrumentos musicales. "No estoy seguro de cuánto éxito tengamos con eso".

Abriéndose sobre su infancia con sus padres, añadió: "Tienes que tener esa calidez, esa sensación de seguridad, protección, amor. Todo eso tiene que estar ahí, y sin duda formó parte de mi infancia. Mis padres se divorciaron a los ocho años, así que duró poco. Pero uno aprende de ello y trata de no cometer los mismos errores que sus padres."

El príncipe Guillermo reconoce que 2024 ha sido su año más difícil debido al tratamiento oncológico de la princesa de Gales y su evolución. Además, subrayó la fortaleza de su esposa y la importancia de mantener la unidad familiar. "Todo va bien, todo avanza bien, lo cual es una buena noticia. Kate es increíblemente fuerte. Como familia hemos aprendido a afrontar cada día tal y como viene. Se dice que la vida también nos pone a prueba y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos."

En cuanto a su padre, el rey Carlos III, se mostró orgulloso de su dedicación y trabajo a pesar de los problemas de salud que también le han afectado en el último año. Su ejemplo ha sido "una fuente constante de inspiración."

Ya en el pub de Windsor, Guillermo afirma que no se despierta por la mañana pensando en convertirse en rey: "tomo mis funciones y mis responsabilidades muy en serio, pero lo importante es que no sientas que te poseen, sino que tienes que sentirte dueño de ellos". "Quiero crear un mundo en el que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hacemos, un mundo y un trabajo que realmente impacte positivamente la vida de las personas. Creo que puedo afirmar con seguridad que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Y lo acepto y lo disfruto; no le temo."

Mientras recorren el Salón de San Jorge dentro del castillo de Windsor, el príncipe Guillermo recordó cómo él y sus primos acababan con unas astillas enormes por correr arriba y abajo por el viejo suelo de roble, que ahora está cubierto con alfombras.

Eugene Levy no dudó en preguntarle sobre el príncipe Harry, con el que se dice que lleva un tiempo distanciado. Guillermo opta por ser prudente: "La gente siempre va a hablar. Yo prefiero centrarme en lo que puedo controlar y en lo que significa servir a este país."

Hubo un momento también para recordar a sus abuelos, la reina Isabel II y el príncipe Felipe, y reconoció que cuando les visitaba podía tomar "el mejor té de la historia" y que su mejor relación con ellos fue cuando eran ya octogenarios. "Para mí, Windsor es ella" en referencia a la reina.