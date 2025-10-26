Muere Sirikit de Tailandia la "reina más bella del mundo"

La reina Sirikit de Tailandia ha fallecido "tranquila" a los 93 años en el hospital de Chulalongkorn Bangkok el viernes, 24 de octubre, tal y como ha anunciado la Casa Real tailandesa a través de un comunicado. La viuda del rey Bhumibol Aduljadej (Rama IX) tenía 93 años y permanecía hospitalizada desde 2019. Se trata de una pérdida sensible para los tailandeses, ya que su imagen pública les ha acompañado a lo largo de sus vidas, ya que era considerada "la madre de la nación".

Sirikit de Tailandia con Felipe, duque de Edimburgo en 1960

Sirikit, cuyo verdadero nombre era Somdej Phra Nangchao Sirikit Phra Boromarajininat, nació en Bangkok el 12 de agosto de 1932 en una familia aristocrática del antiguo Reino de Siam. Durante su infancia vivió en varios países, donde recibió una educación internacional y desarrolló una gran pasión por la música y el arte. Con 15 años conoció en París a Bhumibol Adulyadej de Tailandia, que era estudiante de Ciencias Políticas en Suiza a pesar de ser rey desde 1946 tras la prematura muerte de su hermano mayor, Rama VIII. Se casaron en Bangkok el 28 de abril de 1950, en el Palacio Pathumwan, y fue elevada a reina el día de la coronación de Rama IX, el 5 de mayo de 1950.

Sirikit de Tailandia con su marido el rey Bhumibol

Rama IX y Sirikit tuvieron cuatro hijos: el actual rey Vajiralongkorn, que nació en 1952 y ascendió al trono en 2016, y las princesas Ubolratana, Sirindhorn y Chulabhorn.

Fue reina consorte de Tailandia durante 66 años, concretamente desde 1950 hasta la muerte del rey Bhumibol en 2016. En Tailandia la apodaron "la madre de la nación" por su trabajo humanitario y por impulsar la cultura tailandesa, ya que promovió el resurgir de las artes tradicionales como el khon, un espectáculo total de danza, teatro, música y máscaras, hoy declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, así como la industria textil tailandesa y el turismo cultural.

En 2007, durante una visita a Rusia

También se volcó en su faceta filantrópica, presidiendo o patrocinando varias organizaciones benéficas. También desarrolló proyectos para comunidades rurales, refugiados birmanos y víctimas del tsunami de 2004, en el que perdió a su nieto, Khun Bhumi Jensen de 21 años.

Sirikit, todo un icono internacional

Su fama mundial se fraguó gracias a una extensa gira internacional entre 1959 y 1967, cuando la pareja real promocionó la imagen de Tailandia visitando 40 países, entre ellos España, donde fueron recibidos con todos los honores por Francisco Franco y su esposa, Carmen Polo, y donde recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En uno de sus viajes también pudo cumplir uno de sus sueños: conocer a Elvis Presley.

La reina Isabel II, la princesa Ana y la reina Sirikit en Bangkok

Su sonrisa constante y su estilo refinado la convirtieron en un icono de elegancia internacional, ofreciendo una imagen sofisticada que huía del estereotipo exótico asiático. Se puso en contacto con el modisto Pierre Balmain, de quien fue musa, para que le confeccionase las piezas de su guardarropa, algo que haría durante dos décadas.

Fue uno de los miembros de la realeza, junto a Farah Diba y Grace Kelly que más fascinación despertó durante décadas. La directora de Vogue, Diana Vreeland la describió así en un reportaje: "A propósito de la reina de Tailandia: Creo que es la cosa más bonita del mundo, como una florecilla, vestida con las ropas más exquisitas, y como sabrás Alexandre le hace todos sus peinados y ornamentos".

Sirikit y su hijo y actual rey, Vajiralongkorn

Vajiralongkorn, único hijo varón de Bhumibol y Sirikit, es el actual rey Rama X, y no goza de la misma popularidad que sus padres, debido a sus excentricidades y agitada vida sentimental. Tailandia sigue siendo un país donde la crítica hacia la realeza está restringida por las leyes estrictas de lesa majestad, que contemplan penas de prisión, incluso por ofensas a miembros fallecidos.

Un mes de luto oficial por la muerte de Sirikit

Sirikit estaba alejada de la vida pública desde que sufrió una cardiopatía isquémica en 2012 por la que permaneció hospitalizada. El Gobierno de Tailandia decretó 30 días de luto oficial, donde las banderas de todas las oficinas gubernamentales, empresas estatales e instituciones educativas permanecerán a media asta; mientras que a los funcionarios y trabajadores gubernamentales se les pide guardar un año de luto, según apunta un comunicado del Gobierno tailandés.

Tailandia llora el fallecimiento de la reina madre Sirikit

Por su parte, el rey ha decretado un período de luto de un año para los miembros de la familia real y los funcionarios de la Corte, lo que afectará durante todo este tiempo a los eventos en los que participen los integrantes de la dinastía. También ha emitido ya una Orden Real para que se lleven a cabo los preparativos del Funeral Real con los más altos honores, en estricto cumplimiento de la tradición monárquica. El cuerpo de Sirikit será trasladado al Salón del Trono Dusit Maha Prasat, ubicado en el Gran Palacio de Bangkok, donde recibirá el último adiós.

Según Forbes, la fortuna de los reyes oscilaba entre los 30.000 y los 35.000 millones de dólares, por lo que fueron considerados los reyes más ricos del mundo. Entre sus posesiones, administrados por el Crown Property Bureau, se encuentran 17.000 edificios y terrenos en Bangkok.