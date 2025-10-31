Felipe VI celebrará el 50º aniversario de la monarquía entregando el Toisón a la Reina Sofía y sin Juan Carlos I

La Casa del Rey ha anunciado los actos institucionales para conmemorar los 50 años de la restauración de la monarquia en España, que consolidó el papel de la Corona como motor de la Transición hacia la democracia.

El primero de los homenajes tendrá lugar el día 21 de noviembre, en la Sala Constitucional del Congreso, con un coloquio moderado por Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega en el que participarán Miguel Herrero y Miquel Roca, los dos padres de la Constitución que aún viven bajo el título: "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia". Un gesto que subraya la importancia del pacto de 1978 como pilar fundamental de nuestro sistema de libertades.

Posteriormente, en el Palacio Real, tendrá lugar la imposición de la Insigne Orden del Toisón de Oro por parte de Felipe VI a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero, en reconocimiento a su papel en la Transición, y a la Reina Sofía, por su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona.

Un acto en el que estarán presentes además de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las altas autoridades del Estado. Un acto enmarcado en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España. Un acto en el que no estará presente Juan Carlos I, quien no ha sido invitado. En cambio, sí que ha sido invitado el día 22 de noviembre, a un almuerzo privado que se celebrará en El Pardo, aunque de momento el rey emérito no ha confirmado su asistencia.

De momento, no hay confirmación oficial de si asistirán otros familiares como las infantas Elena y Cristina y algunos de sus nietos, así como la infanta Margarita, acompañada de su marido, Carlos Zurita, duques de Soria. Si finalmente asiste la infanta Cristina, será la primera vez que vuelva al Palacio Real desde 2013, cuando asistió a una misa en conmemoración del aniversario del nacimiento de Don Juan, conde de Barcelona.

Sí que asistirán, otros miembros de la Insigne Orden del Toisón de Oro como Javier Solana, Víctor García de la Concha o Simeón de Bulgaria.