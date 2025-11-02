La Reina Sofía cumple 87 años: entre la preocupación por su hermana Irene y el reconocimiento de Felipe VI

La Reina Sofía cumple 87 años y lo hace con la misma dedicación, compromiso y lealtad a su papel institucional de siempre y su alabada profesionalidad.

Bisnieta, nieta, hija, esposa y madre de Reyes, quien ha sido Reina de España durante 39 años, continúa con su agenda oficial más activa que nunca y presidiendo actos oficiales que se suman a otros relacionados con las causas, premios, e instituciones que siempre ha apoyado y atendido, como la Fundación Reina Sofía, con la que está muy comprometida.

La Reina Sofía con la Reina Letizia en la entrega de los Premios Princesa de Asturias

La pasada semana no faltó a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, y hace unos días se trasladó hasta la embajada de Tailandia en Madrid, para firmar en el libro de condolencias por la muerte de la reina Sirikit, con quien mantenía una buena relación. Esta semana, acudirá en Madrid a la entrega de la 40º edición del Premio BMW de Pintura y presidirá la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer y del XV Congreso Iberoamericano que se celebra en Ibiza.

No sabemos cómo celebra este día aunque seguramente lo hará de forma discreta y rodeada del afecto de su familia, y acompañada de familiares, como hijos, nietos y sobrinos, y donde no faltará su tarta favorita: la de chocolate.

Estos últimos tiempos no han sido fáciles para la Reina Sofía. Si en enero de 2023 perdió a su hermano Constantino de Grecia, en abril de 2024 tuvo que permanecer ingresada por una infección urinaria, a pesar de tener una buena salud, salvo por algunos problemas de movilidad que le hacen utilizar bastón en privado, pero nunca en público. También ha visto como el estado de salud de su hermana Irene, uno de los grandes pilares de su vida, se deterioraba de forma significativa. Aunque no hemos vuelto a ver a la princesa Irene de Grecia desde la boda del príncipe Nicolás de Grecia y Chrysi Vardinoyannis el pasado 7 de febrero de 2025, no existe información oficial de su estado actual, salvo que toda la familia está muy pendiente de ella. Incluso la Reina Sofía ha adaptado su agenda en la que procura no separarse de su hermana, tal y como hizo este verano al acudir a Marivent durante unas horas para la recepción a la sociedad balear y regresar a Madrid para estar junto a su hermana.

La Reina Sofía acompañada de sus nietas en Marivent

2025 ha sido un año especial para ella por el reconocimiento que le ha hecho Felipe VI al concederle el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, en el que reconoce "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". Con la Reina Sofía, serán cuatro las mujeres que poseen la distinción en la actualidad: la princesa Beatriz de los Países Bajos, la Reina Margarita II de Dinamarca y la Princesa Leonor. Un agradecimiento de hijo a madre que Felipe VI quiso recordar en su proclamación como Rey de España, ante las Cortes Generales, el 19 de junio de 2014: "Me permitirán también, Señorías, que agradezca a mi madre, la Reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al Rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy -como hijo y como Rey- quiero dedicarle".

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 21 de noviembre en el Palacio Real, el mismo día en el que se celebra el 50º aniversario de la restauración de la monarquía en España. En esta ceremonia también serán condecorados el expresidente del Gobierno, Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, los dos "padres de la Constitución" vivos.

Una ceremonia a la que no está invitado su marido, Juan Carlos I, aunque sí se le ha cursado invitación al almuerzo privado que se celebrará en el palacio de El Pardo el día 22 de noviembre, y al que todavía no ha confirmado su asistencia. A pocos días de que se publique en Francia 'Reconciliación' el libro de memorias de Juan Carlos I, este se deshace en halagos con la Reina Sofía, a la que describe como una reina extraordinaria, una mujer excepcional, íntegra, rigurosa y benevolente, así como un apoyo emocional fundamental e irremplazable.

A pesar de la distancia física y emocional entre ambos, los reyes eméritos han coincidido en varios funerales como el de Constantino de Grecia, de la Reina Isabel II de Inglaterra o el año pasado en Madrid, en los de sus sobrinos Juan y Fernando Gómez-Acebo, hijos de la Infanta Pilar.

De momento, parece que no tiene ninguna intención de jubilarse ni de bajar la intensidad de su actividad institucional.